ilfattoquotidiano

: Governo, la parabola di Giulio Sapelli premier per una notte: “Ci tenevo ma va bene così… - TutteLeNotizie : Governo, la parabola di Giulio Sapelli premier per una notte: “Ci tenevo ma va bene così… - erregi69 : Governo, la parabola di Giulio Sapelli premier per una notte: “Ci tenevo ma va bene così, servirò il paese scrivend… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) “Ho incontrato il M5S e la Lega ieri sera, non sono andato a cena, erano le 21.30 circa… Vorrà dire che hanno cambiato parere. Io cia fare qualcosa”. La speranza didi “servire la patria” facendo ildi un esecutivo gialloverde è durata meno di 24 ore. Poco dopo le 15 di lunedì fonti del Movimento hanno escluso la possibilità di fare il suo nome al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E al docente di Storia economia alla Statale di Milano, editorialista per diverse testate, saggista prolifico, entrato nemmeno ventenne nel centro studi della Olivetti, è rimasto il rimpianto per quella “piena disponibilità” concessa ma non sfruttata dai partiti che stanno cercando un accordo per fare il prossimo. “Ci speravo? No, alla mia età spero solo di servire la patria, e lo si può fare anche scrivendo ...