Governo in alto mare Di Maio da Mattarella ' Abbiamo chiesto altro tempo' Salvini ' O si

Governo - Di Maio chiede altro tempo. E i giornali sentenziano : "tutto in alto mare" : altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo a salire nello Studio alla Vetrata del Quirinale, da Sergio Mattarella, il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Alla fine La Stampa rileva come l’unica novità sia stata proprio la richiesta di qualche giorno in più, e ...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

Governo - Di Maio : "Stiamo scrivendo la storia" | Il premier sarà di "alto profilo politico" : "Ci sono buone possibilità di convergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale che si tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Possibile chiusura del "contratto" oggi.

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo, poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo. I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini a lavoro<br>Premier terzo di "alto profilo" : 15.30 - È in corso la riunione tra M5S e Lega per il contratto di Governo. Vi prendono parte alcuni tecnici e pochi rappresentanti parlamentari. Da fonti pentastellate emerge l'intenzione del M5S di sottoporre il contratto stipulato con la Lega all'approvazione dei propri elettori attraverso la piattaforma Rousseau.14.50 - Matteo Salvini e Luigi Di Maio decideranno entro domenica a chi proporre il ruolo di Premier nel Governo Lega-M5S. ...

Silvio Berlusconi - il ribaltone dei consiglieri del Cav sul Governo : verso l'accordo Lega-M5s : La pressione addosso a Silvio Berlusconi diventa insostenibile di ora in ora. Al Cav non resta che decidere se continuare a tenere ferma la posizione contraria sull'ipotesi di un governo Lega-M5s, ...

Lega - altolà a Berlusconi : «Appoggi da fuori Governo con M5S». «Irricevibile» Premier donna?|La crisi delle prime volte : Salvini e Giorgetti puntano al ritorno immediato alle urne, che consentirebbe al Carroccio di aumentare i voti: «Se Silvio appoggia esecutivo del presidente addio alleanza». Poi i leghisti propongono a FI l’appoggio esterno, ma ricevono un niet

Lega - altolà a Berlusconi : «Addio alleanza se sostiene Governo del presidente» video Premier donna?|La crisi delle prime volte : Salvini e Giorgetti puntano al ritorno immediato alle urne, che consentirebbe al Carroccio di aumentare i voti. Anche Di Maio conferma il no alla road map del Colle

Governo - gli occhi del M5s puntati su Salvini : no a ribaltoni. In attesa del Colle : Ma dai Dem lo stop all'intesa politica con i grillini è cosa certa dopo la direzione in cui invece il Partito ha convenuto sulla possibilità di aprire a un Governo di tutti, come proposto dall'ex ...

Governo - l'altolà di Fraccaro : "Rispettiamo il Colle - però niente ribaltoni" : Il braccio destro di Di Maio: "Il rischio è una manovra di palazzo" Lunedì nuove consultazioni: il calendario

La strada al Governo in alto mare : Berlusconi : 'Mai coi 5stelle'. Salvini si dissocia : 'offeso chi vota' : Toni accesissimi, al limite dell'offesa. 'Sono un pericolo per il paese' dice il Cavaliere. L'alleato leghista prende le distanze e richiama al rispetto degli elettori -

Cav - ok Governo serio e di alto profilo : ANSA, - ROMA, 5 APR - "Siamo disponibili con presenze di alto profilo a soluzioni serie e credibili in sede europea. Su questo siamo disposti a dialogare". Lo ha detto Silvio Berlusconi al termine del ...