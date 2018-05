Governo | due ipotesi per il premier |  i tecnici Sapelli Lega e Conte M5S

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Le due delegazioni chiudono anche il contratto di Governo : Mancano solo gli ultimi dettagli, dicono entrambe le parti. Le limature tecniche saranno messe a punto domani pomeriggio a Roma, in una riunione a Montecitorio -

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : l’impossibile Governo neutrale e il finto passo di lato di B. : E’ vero che l’eventuale governo Di Maio-Salvini non prevede la presenza di Silvio Berlusconi che è stato finalmente archiviato? E’ vero, inoltre, che se fallisce il governo Di Maio-Salvini e arriva il governo del Presidente, questo sarà un governo neutro? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 26esimo appuntamento di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. Su piattaforma e ...

Luca Ricolfi : 'Altro che Governo Lega-5 Stelle - l'Italia andrebbe divisa in due' : La soluzione della crisi, gli scenari politici, ma anche la divaricazione nord-sud espressa pure dal voto. Ecco i temi di questa intervista con uno degli osservatori italiani più attenti: il sociologo ...

Sondaggi - M5s e Lega si avvicinano al Governo? Tutt’e due in calo. Risalgono Pd e Forza Italia. Liberi e Uguali sopra al 4 : Basta avvicinarsi a Palazzo Chigi che i Sondaggi cambiano direzione. M5s e Lega, dopo tendenze positive durante tutt’e due i mesi di trattative per formare una maggioranza di governo, per la prima volta segnano entrambi il segno meno, anche se restano di gran lunga le prime due forze politiche nei Sondaggi. Secondo i dati di Emg per #Cartabianca la Lega cala dello 0,3 per cento in una settimana e si abbassa leggermente fino al 23,2, mentre ...

Governo - Berlusconi : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi dimaio e Matteo Salvini...

Toto-Governo - duello tra Di Maio e Salvini : come premier «terzo» spunta Massolo : Pressing del M5S, ma il leader leghista vuole restare fuori. L’ambasciatore già capo dei Servizi segreti piace molto al Carroccio per guidare l’esecutivo. Calderoli potrebbe guidare le Riforme, mentre l’anti-euro Borghi l’Economia

Scuola - le emergenze da risolvere dal nuovo Governo nei primi due mesi : Teleborsa, - Mentre i riflettori sono puntati sulla formazione del nuovo Governo affidato nelle mani di M5S e Lega Nord , il mondo della Scuola continua a chiedere di risolvere alcune questioni irrisolte. Il sindacato della Scuola Anief si fa portavoce delle emergenze da risolvere nel più breve tempo possibile: entro due ...

Governo - Giancarlo Giorgetti premier? Forse sì : ma il prezzo da pagare è altissimo - i due ministeri chiave per M5s e Luigi Di Maio : Indiscrezioni continue sul prossimo Governo. Già, perché stando agli ultimi rumors l'ipotesi di Giancarlo Giorgetti premier non sarebbe affatto tramontata. Anzi, una fonte rivela ad affaritaliani.it ...

Governo - ipotesi staffetta Luigi Di Maio e Matteo Salvini : due premier a tempo - ma la pista perde quota : Il nodo principale della trattativa tra M5s e Lega per la formazione del Governo, come è noto, è il nome del premier. Un nome che i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, vogliono politico. Nome ...