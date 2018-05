Governo | Colle prende atto richieste M5s-Lega e concede tempo

Governo - Colle concede tempo a M5S-Lega : 19.46 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non intende impedire la nascita di un Governo politico che avvii finalmente la legislatura. Ha quindi preso atto - a quanto si apprende della richiesta di Lega e M5S di avere qualche giorno in più di tempo per un'intesa. Saranno dunque Di Maio e Salvini a far sapere al capo dello Stato quando saranno pronti.

Governo - Di Maio al Colle. Poi toccherà a Salvini. Oggi il nome del premier da Mattarella : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del Governo. Con lui i capigruppo M5S di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Oggi Di Maio e Salvini al Colle per il Governo. Il M5S : “Porteremo un nome solo a Mattarella” : L’accordo sul premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario mentre, parallelamente, a Montecitorio starebbe svolgendo l’ultimo tavolo tecnico sul contratto di governo, sul quale si è prossimi alla stesura definitiva. Ma il nodo del premier, al momento, non è ancora sciolto: nella mattinata ...

Governo - Sapelli : "Disponibile Voglio Siniscalco all'Economia" Nel pomeriggio M5s e Lega al Colle : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "Condivido il programma, ma Voglio dire la mia sui ministri. Vorrei Siniscalco". Segui su affaritaliani.it

M5S-Lega nel pomeriggio al Colle. Pronto il nome del capo del Governo : Roma, 14 mag. , askanews, - Si concluderà in giornata la vicenda della trattativa fra Movimento 5 stelle e Lega per la formazione del nuovo governo. L'annuncio quasi ufficiale è venuto da Nicola ...