Governo | Borghi | nome premier? A quello pensa Matteo…

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il Governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Borghi - Lega - : 'Ecco il minibond - per titoli di Stato di piccolo taglio. Al Governo con chi ha il coraggio di rompere le regole' : Il deputato della Lega mostra un facsimile della misura economica identificata per contrastare i debiti dello Stato. Nel dibattito con l'imprenditore Sergio Bramini, coinvolto nel fallimento della ...

Quale Governo per il Paese? E quale politica economica? Borghi Aquilini lunedì su Etv : ...della Lega e consigliere comunale a Como quale governo per il Paese dopo le elezioni del 4 marzo? E quale politica economica a poco meno di un mese dalla presentazione del nuovo Documento di Economia ...

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : “Con tutta coalizione - ok a Governo” : Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: “Con tutta coalizione, ok a governo” Il leader leghista: “C’è un Parlamento, c’è un candidato premier – il sottoscritto – e c’è un programma che porterà l’Italia fuori dalle sabbie mobili”. Berlusconi: “Centrodestra vincitore politico delle elezioni” Continua a leggere L'articolo Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: ...

Nuovo Governo - Salvini : 'Pronti alla chiamata ma no accordi partitici' - Borghi : 'Non escluso Governo con M5s' : In merito alla possibilità che Mattarella affidi l'incarico di governo non alla prima coalizione ma al primo partito, Salvini ha quindi chiarito che non vuole entrare "nelle prerogative del capo dello ...

Claudio Borghi della Lega : 'Possibile un Governo composto da centrodestra e M5s' : Una vera e propria bomba politica, quella sganciata dal responsabile economico della Lega, Claudio Borghi , che apre alla possibilità di un governo composto dal centrodestra e dal M5s, che avrebbe 'una maggioranza ...

Borghi - Lega - : 'Salvini non ha escluso un Governo centrodestra-M5s' : Il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, apre alla possibilità di un governo composto dal centrodestra e dal M5s, che avrebbe una "maggioranza schiacciante e che potrebbe trovare più di ...

