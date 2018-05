Governo | Anzaldi | Pd | | ' Trattative funerale trasparenza | e lo streaming?'

Governo : Anzaldi a Salvini - Pd che ascolta Colle dà credito a Fico : Roma, 24 apr. , AdnKronos, 'Caro @matteo Salvini mi, non ti sbagliare: Di Maio non amoreggia con Renzi, né Renzi e il Pd amoreggiano con lui. C'è una parte del partito che ascolta ndo il Colle sta dando ...

Governo : Anzaldi a Salvini - Pd che ascolta Colle dà credito a Fico : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Caro @matteo Salvini mi, non ti sbagliare: Di Maio non amoreggia con Renzi, né Renzi e il Pd amoreggiano con lui. C’è una parte del partito che ascolta ndo il Colle sta dando credito al tentativo di Fico , ma il suo Colle ga Di Maio si è già ripreso la palla. #senzadime”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Pd. L'articolo Governo : Anzaldi a Salvini , Pd che ascolta Colle dà credito a Fico ...

Governo - Anzaldi - Pd - : mandato a Fico su Pd-M5S? Sempre detto no : "Il Pd ha detto chiaramente in queste settimane, e lo ha votato anche in Direzione: mai nessun sostegno a un Governo M5s. E allora come si potrebbe immaginare, stando ai retroscena dei giornali, che ...