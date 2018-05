Governo | accordo lontano Di Maio da Mattarella ' Abbiamo chiesto altro tempo' Salvini ' O

Governo - la battuta del leghista Giorgetti dopo le consultazioni : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto” : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto”. Questa la battuta del capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti, dopo le consultazioni di M5s e Lega con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Silenzio o quasi, invece, dai due leader. Di Maio è entrato e uscito dal Quirinale in auto, mentre Salvini ha rivendicato di “non voler aggiungere altro”, dopo le distanze che restano ancora nei due ...

Governo - Centinaio : "L'accordo procede - ma su premier decidono Salvini e Di Maio" : LaPresse, "L'accordo vediamo di farlo e di trovarlo, vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, lasciando il ...

Accordo fatto - ma al Senato il Governo giallo-verde ballerà parecchio : Anche dopo la lunga riunione all'hotel President di Milano, servita a "mettere a punto di dettagli", Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Senato rischiano di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale governo targato M5s-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti ...

L'accordo di Governo tra Lega e M5s è praticamente fatto. Manca il premier : Ci siamo, l’accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il governo sembrerebbe davvero ad un passo. Dopo una Domenica passata a discutere a Milano, prima nella sede della Regione, poi nell’ufficio di un parlamentare lombardo, Stefano Buffagni, l’annuncio di Luigi Di Maio: "A momenti chiamiamo il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. È stata una giornata molto produttiva". Il capo politico di M5s, ha ...

Fumata bianca - accordo Lega-M5S : “Oggi il nome del capo di Governo” : La settimana che si apre oggi darà all’Italia il primo governo che si basa su due forze politiche che si sono caratterizzare come anti-sistema, definite populiste e sovraniste. Al di là delle definizioni, M5S e Lega hanno espresso programmi e posizioni molto dirompenti, almeno in campagna elettorale, guardati con preoccupazione e sospetto dalle Can...

Accordo fatto - ma al Senato il Governo giallo-verde ballerà parecchio : Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Senato rischiano di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale governo targato M5s-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti a favore, mentre l'esecutivo guidato dall'allora segretario del Pd incassò a palazzo ...

Governo Lega-M5s - raggiunto l'accordo - Chiamata al Colle : 'Pronti a riferire' : "Nessun tecnico, premier sarà un politico" - Da qui poi sarebbe maturata la scelta condivisa di proporre per Palazzo Chigi una figura terza, seppure appartenente sempre al mondo della politica. "...

Salvini-Di Maio - c’è l’accordo di Governo. Chiamata al Colle : “Siamo pronti a riferire” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già lunedì. Nella telefonata non sono stati fatti nomi. A questo punto, si è appreso, sono molto probabili consultazioni nel pomeriggio di lunedì. ...

Il tour de force per il Governo : non c'è l'accordo sul premier : Alla fine hanno annullato entrambi tutti gli impegni che avevano in agenda. Luigi Di Maio ha deciso di non andare a Chi tempo che fa , e Matteo Salvini ha annullato alcuni incontri fissati per il ...

Governo Lega 5 stelle - c'è l'accordo e anche l'identikit del prossimo premier : Il testo definitivo dell'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 stelle è fatto. Mancano solo i dettagli, ma l'intesa è questione di ore. Le due deLegazioni presenti al Pirellone stanno lavorando...

Governo. Lega e M5s al lavoro : ok all'accordo potrebbe arrivare oggi. Incertezza su premier : L'appuntamento, all'indomani del primo round, è ancora a Milano e l'obiettivo dichiarato dai leader delle due forze politiche, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è di presentarsi al Quirinale con l'accordo sul 'Contratto per il governo del cambiamento'

Governo - Di Maio non fa nomi ma è ottimista : “Accordo con Lega su molti punti - si prosegue” : “La discussione sul contratto di Governo prosegue con molti punti in comune: domani continueremo perché non si parla di un accordo qualunque ma di un contratto che riguarda gli italiani. Non abbiamo fatto nomi, non so ancora quando concluderemo i lavori”. Così Luigi Di Maio al termine del primo incontro a Palazzo Pirelli con l’entourage della Lega per il contratto di Governo. Il leader dei Cinquestelle si è poi allontanato ...