Gotham 5 | Arriva il rinnovo | ma la quinta stagione sarà l’ultima

ilnotiziangolo

: '...è l'uomo pipistrello...si avvolge nel mantello...' quanti conoscono la sigla a memoria ? Un altro #Batman sui n… - Gioconomicon : '...è l'uomo pipistrello...si avvolge nel mantello...' quanti conoscono la sigla a memoria ? Un altro #Batman sui n… -

(Di lunedì 14 maggio 2018)5 si farà! La promessa della FOX è di tornare presto con ladella serie Tv. Un rumors catturato da TvLine, nel corso di un tour de force che ha visto i network dare il via a rinnovi e cancellazioni.5 è salvo e regalerà ai fan nuovi episodi, ma lal’ultima. E questo non può che alimentare la curiosità riguardo alla trama dello show con Ben McKenzie e David Mazouz.5, ildella Fox precede la fine della serie Tv I fan sono già in delirio per la notizia che5 ritornerà presto sul piccolo schermo internazionale. L’annuncio tuttavia ha confermato anche la conclusione dello show, dopo 5 anni di messa in onda vincente. Questo dettaglio di sicuro è vero agli occhi degli ammiratori e molto meno per la visione del network americano, a giudicare dagli ascolti non sempre fortunati. La serie si è posizionata infatti ...