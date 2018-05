Google Assistant presto potrà controllare anche il vostro bagno smart

App Google 8.3 prepara la gestione familiare di Google Assistant e altre novità : La versione 8.3 dell'app Google vede il ritorno, almeno nel codice, di Google Assistant for Households, prepara una funzione per la lettura degli articoli offline e alcune novità legate alle Pixel Buds. L'articolo App Google 8.3 prepara la gestione familiare di Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Siri - Alexa e Google Assistant attivabili da comandi nascosti subliminali : Il tutto, mentre tu ascolti semplicemente della musica in streaming o alla radio. Questi comandi non udibili all' orecchio umano, come veri e propri messaggi subliminali, possono infatti essere ...

La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant : Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro. L'articolo La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Icona Google Assistant sparita : mistero scorciatoia per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Da alcuni giorni a questa parte stiamo tornando a parlare di Google Assistant, l'assistente vocale di Google che in seguito all'evento organizzato dal colosso di Mountain View si appresta a toccare con mano moltissime novità. In attesa di ulteriori segnali dal brand americano, bisogna prendere atto di un evento piuttosto strano in queste ore, considerando il fatto che la scorciatoia per accedere ai suoi servizi era stata segnalata da diversi ...

Google Assistant può essere controllato con comandi malevoli nascosti nella musica : Alcuni studenti dell'università di Berkeley hanno dimostrato che è possibile nascondere comandi malevoli per Google Assistant all'interno di brani musicali o testi parlati. L'articolo Google Assistant può essere controllato con comandi malevoli nascosti nella musica proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di Google Assistant - che si aprono a tante nuove possibilità : Sono in arrivo delle interessanti novità riguardanti le Actions di Google Assistant: da una parte gli sviluppatori le potranno finalmente testare con gli utenti e dall'altra sono in arrivo tante nuove possibilità, come l'integrazione con le routine personalizzate, con le schermate personalizzate dei nuovi smart display, il supporto alle sottoscrizioni digitali e non solo L'articolo Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di ...

La scorciatoia per Google Assistant compare nella Home page di numerosi utenti : Nelle ultime ore numerosi utenti hanno trovato una scorciatoia all'Assistente Google nella propria Home page, ovviamente senza mai averla messa. L'articolo La scorciatoia per Google Assistant compare nella Home page di numerosi utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant riesce a riconoscere e conservare i nostri scontrini : Dopo avervi parlato con un po' di diffidenza del Machine Learning e di alcune sue funzionalità, passiamo ora a qualcosa di più concreto e funzionante! L'articolo Google Assistant riesce a riconoscere e conservare i nostri scontrini proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant parla con sei nuove voci - ma solo in inglese : Google Assistant si aggiorna introducendo sei nuovi timbri vocali per dare all'utente più opportunità di scelta. Sfortunatamente, sono tutti in lingua inglese. L'articolo Google Assistant parla con sei nuove voci, ma solo in inglese proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant prenoterà i ristoranti al posto nostro. Chiamandoli al telefono | : Da Gmail a Google Maps: ma i boati del pubblico sono tutti per le novità introdotte con l’assistente vocale

Wear OS by Google riceve le Azioni per Google Assistant nelle Developer Preview 2 : Al Google I/O 2018 è stata annunciata la seconda Developer Preview di Wear OS by Google, che aggiunge le Actions on Google e una nuova modalità di risparmio energetico. L'articolo Wear OS by Google riceve le Azioni per Google Assistant nelle Developer Preview 2 proviene da TuttoAndroid.

La svolta di Google Assistant in tre punti : tutte le novità del 9 maggio : L'evento che ha visto protagonista Google nella giornata di ieri non ha investito il solo aggiornamento del sistema operativo Android P, ma ha aperto anche importanti scenari per quanto riguarda Google Assistant, almeno stando alle notizie che hanno preso piede nelle ultime ore. Cosa dobbiamo esaminare più da vicino in queste ore? Come cambierà il modo di interagire con una piattaforma scaricata a bordo di un numero impressionante di device? ...

Presto potremo creare routine personalizzate per Google Assistant : Di recente vi abbiamo parlato di come Google abbia iniziato a rilasciare delle routine per il suo Google Assistant in modo da migliorare la nostra esperienza di smart home. Al Google I/O 2018 è stata annunciata la possibilità di creare delle routine personalizzate, così da creare un ambiente il più confortevole possibile per noi! L'articolo Presto potremo creare routine personalizzate per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Una tonnellata di novità coinvolge Google Assistant : le ultime da I/O 2018 : Uno sviluppo fulmineo ha interessato Google Assistant, per cui non dovrebbe sorprendere più di tanto la miriade di novità annunciate durante I/O 2018 L'articolo Una tonnellata di novità coinvolge Google Assistant: le ultime da I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.