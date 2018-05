Gli interessi di mora scendono al 3 | 01%

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco Gli interessi dell’ex premier nella partita del governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

Antonio Tajani al Ventotene Festival : "L'Europa ha un futuro solo se non si coltivano Gli interessi nazionali" : L'Europa è "di fronte a un bivio" e può avere un futuro a una sola condizione: i Paesi dell'Unione europea non devono coltivare i propri interessi nazionali. Arriva dal Ventotene Europa Festival il monito del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che sottolinea: "Le classi dirigenti europee hanno il dovere di guardare oltre l'orto dei propri interessi elettorali"."Possiamo ascoltare le sirene di chi propone di ...

Fisco : taGliati interessi su cartelle di pagamento : interessi di mora più leggeri per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento. Dal 15 maggio, infatti, il tasso di interesse scende dal 3,50% al 3,01% su base annua. Lo ...

Fisco : taGliati interessi su cartelle di pagamento : Teleborsa, - interessi di mora più leggeri per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento. Dal 15 maggio, infatti, il tasso di interesse scende dal 3,50% al 3,01% su base ...

Rottamazione cartelle : Gli interessi saranno meno cari : Dall'Agenzia delle Entrate arriva una buona notizia per i contribuenti che hanno versato in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di...

Mattarella : “A volte Gli interessi del Paese sono neutrali” : Giornata impegnativa, oggi, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di prima mattina è stato in via Caetani a portare una corona di fiori sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo dell’onorevole Aldo Moro a 40 anni dalla sua uccisione, poi ha tenuto un discorso in occasione della giornata del ricordo delle vittime del terrorismo, che cade proprio oggi (lo trovate integralmente a questo link). Ci sono delle ...

Il ruolo della Cdp e la mediazione daGli interessi : Adesso i ruoli si ribaltano. Il fondo attivista americano Elliott conquista la maggioranza del consiglio Tim e depone le armi, Vincent Bolloré a capo della filiera Vivendi finisce in...

Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio : "Abbandonare Gli interessi di parte per il bene comune" : Distinguere il "bene comune" dai "molteplici" interessi di parte. A quasi due mesi dal voto e con il rebus governo ancora da risolvere, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, lancia un messaggio preciso in occasione del tradizionale discorso al Quirinale per la festa del Primo maggio. Il presidente della Repubblica non cita direttamente la situazione politica del momento, ma le sue parole richiamano allo scenario attuale: "Non mancano ...

Di Maio : “Agli italiani Salvini ha preferito Gli interessi di un condannato incandidabile” : «Salvini ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto, gli ho detto sediamoci e troviamo una quadra e facciamo partire un governo che possa cambiare il paese. Niente, lui ha scelto Berlusconi: uno che ha fatto la legge Fornero, ha creato Equitalia e ha blocca...

Si avvicina la svolta per Tim : ora tocca a Genish salvare Gli interessi di Vivendi in Italia : In 24 ore lo scenario si è completamente capovolto . Lo stop del Tribunale alla revoca dei consiglieri francesi in Tim aveva segnato un punto importante per Vivendi nella battaglia in corso con Elliot.

SPY FINANZA/ Gli interessi di Usa e Fed sul prezzo del petrolio : Nelle ultime settimane il prezzo del petrolio è salito molto, complice la tensione siriana. Sono tanti gli interessi intorno all'oro nero.

Boscoreale - Il vicesindaco Angelo Costabile : «Stringere un patto che metta al centro Gli interessi della città» : Per queste ragioni considero possibile una coalizione allargata che però non deve oscurare l'identità politica delle diverse anime che ne faranno parte'. 'È per queste ragioni che propongo a tutte le ...

Governo - Martina (Pd) : “M5s? Aspettiamo le indicazioni del Colle”. “Lega? Dal prima gli italiani al prima Gli interessi nostri” : “Siamo al 48esimo giorno di stallo, di polemiche, di veti e controveti. Siamo passati da prima gli italiani a prima i fatti loro e questo è inaccettabile per il Paese. Adesso Aspettiamo le indicazioni del presidente Mattarella e capiremo lo scenario futuro”. Maurizio Martina risponde con queste parole a chi gli chiede se è fattibile un accordo con il M5S. Il segretario del Pd dice poi la sua sulle continue frecciate tra Lega e ...

Spiagge : Sib Sicilia - Bolkestein interpretazione sbaGliata o interessi mascherati? : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Quello che rimane da capire è se sulla direttiva Bolkestein c'è stata un'interpretazione sbagliata o interessi mascherati". Così Ignazio Ragusa, presidente del Sindacato italiano balneari della Sicilia commenta la presa di posizione dell'ex commissario europeo Frits B