Gli account di Fortnite nel mirino degli hacker

Twitter chiede aGli utenti di cambiare password : 330 milioni di account a rischio! : In un comunicato ufficiale il social network Twitter chiede ai propri utenti di cambiare la password: un bug avrebbe messo in pericolo la sicurezza di oltre 300 milioni di utenti.Una falla all’interno del sistema informatico di Twitter avrebbe creato un bug temporaneo (problema tecnico) che avrebbe di conseguenza messo a rischio i dati personali, come le password di un numero molto elevato di utenti per un piccolo periodo di tempo.Continue ...

World Password Day/ Ecco 10 consiGli utili per proteggere i tuoi account : diciamo basta a 123456 : World Password Day, Ecco 10 consigli utili per proteggere i tuoi account: diciamo basta a 123456. Avast ha diffuso un decalogo per gestire nel migliore dei modi le nostre psw(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:40:00 GMT)

Spotify tutte le novità per Gli account Free e Premium : Grazie all'ultima versione di Spotify , nelle prossime due settimane il servizio di streaming musicale estenderà a tutti i clienti l'utilizzo di questa funzionalità di Spotify . Gli utenti del ...

Come risolvere problemi di condivisione tra Instagram e Facebook (come collegare Gli account) : Instagram, una delle altre app di Mark Zuckerberg, consente di condividere storie e post con il tuo account Facebook. Può accadere però che qualcosa vada storto e non riesci proprio ad effettuare la condivisione, com’è possibili risolvere questo problema? Come condividere le storie di Instagram su Facebook Innanzitutto vediamo Come fare perché le storie di Instagram vengano condivise in automatico anche su Facebook. Per fare questo occorre ...

Spotify : in arrivo nuove features per Gli account Free : Spotify aggiungerà nuove funzioni alla versione Free Il gigante della musica in streaming potrebbe aver deciso di rendere più interessante la versione gratuita del suo servizio. In particolare, gli ...

I MiGliori Generatori Di Account Premium | Aprile 2018 : Quali sono i Migliori siti per generare Account Premium gratis? Dove si possono generare Account Premium gratuitamente? Ecco i Migliori siti gratuiti per avere Account Premium per scaricare da internet Account Premium Generator Sei alla ricerca dei Migliori siti per creare e generare Account Premium per scaricare dai principali siti di file hosting alla massima velocità? Vorresti scaricare alla […]

Facebook : 87 milioni Gli account violati. Le diverse verità di Zuckerberg : Lo scandalo Cambridge Analytica si allarga, come scrivono oggi i media in rete, ma sarebbe più corretto dire che si stanno delineando correttamente i fattori che hanno portato Facebook sull’orlo del baratro e mettono ancora più in evidenza quante bugie o mezze verità ha detto, dice e continuerà a dire il CEO Mark Zuckerberg. Continuerà a farlo perché la verità significherebbe la dare il colpo di grazia alla sua azienda. Facebook, la ...

Google Duo 31 è in roll out ed inizia a supportare i link aGli account Google : Il roll out dell'aggiornamento alla versione 31 di Google Duo è partito e finalmente la sempre più popolare app introduce i link agli account Google e, di conseguenza, il supporto multi-device. C'è una nuova sezione nelle Impostazioni dell'app, collocata proprio al di sotto del numero di telefono, per aggiungere il proprio account Google. L'articolo Google Duo 31 è in roll out ed inizia a supportare i link agli account Google proviene da ...

Elon Musk elimina Gli account SpaceX e Tesla da Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica : Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Da una parte all'altra del mondo in un'ora grazie ai razzi di ...

Facebook : Elon Musk elimina Gli account di Tesla e SpaceX : Elon Musk ha eliminato gli account di Facebook delle sue società Tesla e SpaceX: l’imprenditore avrebbe quindi aderito alla campagna contro lo scandalo “Datagate“. L’hashtag #DeleteFacebook è diventato di tendenza nei giorni scorsi, dopo che si è scoperto che la società di analisi dei dati Cambridge Analytica ha utilizzato i dati di più di 50 milioni di utenti di Facebook per scegliere gli elettori nelle elezioni ...

Volete seguire il consiGlio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook : Se Volete seguire il suggerimento di Brian Acton, che vi consiglia di cancellare Facebook, vi spieghiamo come potete farlo direttamente dal vostro smartphone, dopo aver salvato i vostri dati. L'articolo Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook proviene da TuttoAndroid.

Governo - “Gli hashtag #senzadime e #senzadinoi contro alleanza Pd-M5s sono stati manipolati da otto account” : La base Pd vuole o non vuole l’accordo per il Governo con il Movimento 5 stelle? Mentre il partito ancora discute sull’opportunità o meno di fare un referendum tra i suoi iscritti, si è notata nei giorni scorsi la grande diffusione dell’hashtag #senzadime e #senzadinoi su Twitter. Un fenomeno che è bastato a molti per sostenere che fossimo di fronte a una rivolta della base. Ma, almeno secondo la ricostruzione del giornale ...

Scandalo deGli account violati Facebook precipita in Borsa : ... chiunque essi siano, e influenzando il mondo reale. Il solo Facebook d'altro canto conta su oltre due miliardi di iscritti , quaranta volte la popolazione italiana, e, se si considerano i pianeti ...

Facebook e Gli account violati : "Così si manipolano le elezioni" : ... i due manager hanno detto infatti di aver lavorato in oltre duecento elezioni in tutto il mondo, tra cui Nigeria, Kenya, Repubblica Ceca, India, Argentina e Cina. Ed anche l'Italia sarebbe stata ...