Giulio Sapelli | chi è Curriculum | età | altezza | peso e le curiosità

Governo - Giulio Sapelli : 'Contattato - ho dato piena disponibilità' : " Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia . E siamo in modalità di attesa e quando avremo un annunciò faremo un commento", così il portavoce della Commissione Ue, ...

Nuovo premier - Giulio Sapelli ammette : "Mi hanno contattato - sono disponibile" | Chi è : Chi è Giulio Sapelli e come si è arrivati a parlare di lui come del possibile Nuovo premier ? Cominciamo col dire che a differenza dell’altro papabile per Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, Sapelli è volto...

Chi è Giulio Sapelli : E, come si legge sul suo sito "unisce economia, storia, filosofia, sociologia e cultura umanista in una sintesi originale e profonda". Nel corso degli studi e immediatamente dopo la laurea ha ...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle. Per il premier ballottaggio tra Giuseppe Conte e Giulio Sapelli : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle: il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...

L'economista Giulio Sapelli promuove la mossa di Cdp su Tim : "Giusto che agisca come un fondo sovrano d'investimenti per gli interessi dell'impresa italiana" : Il blitz della Cassa depositi e prestiti in casa Tim è "un segnale che la Cassa vuole muoversi per fare gli interessi dell'impresa italiana e questo è un bene perché Cdp deve agire come un fondo sovrano d'investimenti che fa una politica industriale". È L'economista Giulio Sapelli a spiegare, in un'intervista a Huffpost, significati e sviluppi della decisione del braccio finanziario del Tesoro di entrare ...