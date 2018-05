Giro d' Italia | Aru ma che succede? Fuori forma e lontano dal podio | Non è

Giro d'Italia 2018/ Zoncolan decisivo - Yates in testa : Aru - "Ancora non è finita" : Giro d'Italia 2018, sabato in programma lo Zoncolan che sarà decisivo: Yates in vetta, ma Fabio Aru promette battaglia, "ancora non è finita", le parole del sardo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:49:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (15 maggio) : Penne-Gualdo Tadino. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (martedì 15 maggio) si correrà la decima tappa del Giro d’Italia 2018, 239 km da Penne a Gualdo Tadino. Smaltite le fatiche del fine settimana nel giorno di riposo, si riparte con la frazione più lunga di questa edizione. Percorso difficile nella prima parte, visto che si parte subito in salita con l’ascesa di Fonte della Creta, 15 km con una pendenza media del 6% e massima del 12%. Qui ci sarà il terreno per far partire la fuga, ...

Giro d’Italia : colpo di Carapaz a Montevergine - altra giornataccia per Froome Video : La facile salita verso il traguardo di Montevergine non ha portato allo scoperto i big della classifica generale ma ha riservato comunque delle emozioni. L’ascesa finale, troppo semplice per provocare selezione, è stata condotta ad andatura regolare dagli uomini della maglia rosa. Il finale è stato però intenso a causa di una caduta di Chris Froome e poi per la corsa al successo di tappa che ha visto gli ultimi reduci di una fuga da lontano ...

Giro d’Italia 2018 - Zoncolan e cronometro di Rovereto. Lì si deciderà la classifica generale : Il protagonista assoluto della seconda settimana e la miglior apertura per la terza: quattordicesima e sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, ovvero l’arrivo sul Monte Zoncolan e i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto, potrebbero risultare determinante ai fini del risultato finale, nonostante i tre arrivi in salita e le difficoltà che presenteranno le tappe dalla numero 17 alla numero 20. In particolare, lo Zoncolan ...

Giro d'Italia 2018 - 12^ tappa Osimo-Imola : percorso e diretta tv Video : Nella giornata di giovedì 17 maggio 2018 si correra' la 12ª tappa del 101° Giro d’Italia [Video]. La corsa di Ciclismo affrontera' una frazione pianeggiante di 214 Km da Osimo a Imola, che si articolera' quasi interamente lungo la strada statale n° 16 Adriatica. Poche le difficolta' altimetriche, fatta eccezione per un GPM situato nel finale, che potrebbe scombussolare i piani dei velocisti. La conclusione sara' all’interno del noto circuito ...

Giro d'Italia - gran lavoro della Polizia Municipale di Salerno. : Imponenti i servizi di viabilità previsti dal Comando di Polizia Municipale di Salerno in occasione del passaggio della carovana rosa in città. In tutto 90 tra agenti e ufficiali della Polizia locale ...

Giro d'Italia - l'ecuadoregno Carapaz primo a Montevergine. : L'ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto per distacco l'8/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Praia a Mare , Cosenza, a Montevergine di Mercogliano , Avellino, , lunga 209 chilometri. Il ...

Giro d’Italia 2018 : le salite della seconda settimana. Zoncolan all’orizzonte… : Secondo giorno di riposo al Giro d’Italia 2018: si è conclusa una prima (lunghissima) settimana, che ha visto la Corsa Rosa partire da Israele e poi spostarsi al Sud del Bel Paese. Ora la seconda settimana, che nel mezzo non troverà grandi spunti in chiave classifica generale, ma nel week-end offrirà due tappe davvero durissime e decisive per la conquista della Maglia Rosa. Prima di andare verso le Alpi ci saranno da affrontare tre o ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : l’unica speranza azzurra per il podio. La forma c’è - decisivo lo Zoncolan : Domenico Pozzovivo arriva al secondo giorno di riposo del Giro d’Italia 2018 al quinto posto in classifica, a 57″ dal capoclassifica Simon Yates (ma a soli 25″ dalla seconda posizione): il lucano della Bahrain Merida sta forse disputando, a quasi 36 anni, il miglior GT della sua carriera. Come lui stesso ha rivelato alla vigilia della partenza in Israele, Vincenzo Nibali gli ha donato qualche segreto per rendere al meglio ...

Giro d'Italia : come cambia la classifica dopo il Gran Sasso : L'arrivo in quota al Gran Sasso d'Italia, che ha visto il trionfo del britannico Simon Yates, ha comportato rilevanti modifiche alla classifica generale della corsa rosa, fornendo anche interessanti indicazioni sullo stato di forma dei principali pretendenti alla vittoria finale. L'ordine d'arrivo La tappa è stata conquistata da Yates, già in maglia rosa, davanti a Pinot e Chaves, classificati allo stesso tempo del vincitore. Quarto, a quattro ...

Cosa ci ha detto finora questo Giro d'Italia con i favoriti ancora in disparte : Il Giro 101 si concede una giornata di pausa dopo la scalata del Gran Sasso vinta da Simon Yates ed è tempo per i corridori di recuperare le energie in vista di una seconda settimana che si preannuncia difficile, con il “mostro” Zoncolan all’orizzonte. La Maglia Rosa è sulle spalle di Simon Philip Yates. Il britannico della Mitchelton-Scott è il vero protagonista della prima settimana di corsa: oltre ...

Giro d'Italia 2018 - il borsino dei favoriti : Yates-Dumoulin in pole - Chaves fa paura. Pozzovivo da top5 : Non è il Superman che sembrava potesse spaccare il mondo su Appennini e Alpi, anche se è presto per escluderlo dal pronostico: è ancora giovane e probabilmente nemmeno lui conosce fino in fondo le ...