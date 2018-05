Giro d' Italia 2018 | tappa 10 | 15 maggio | Orari tv | percorso e favoriti

Giro d'Italia - Beppe Saronni bacchetta Fabio Aru Video : Dopo appena nove tappe, il Giro d'Italia di Fabio Aru sembra gia' irrimediabilmente compromesso. Lo scalatore sardo è apparso sempre in difficolta' [Video], sempre sulla difensiva e a volte incapace anche di limitare i danni. Nonostante l'impegno e la generosita', il capitano del Team UAE Emirates ha palesato una condizione tutt'altro che brillante. La sua posizione in classifica è molto lontana dalle aspettative della vigilia, con un ritardo di ...

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘E’ stato brutale’ Video : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si sta trasformando ogni giorno di più in un percorso ad ostacoli. Se l’avvicinamento alla corsa rosa era stato segnato dal caso salbutamolo, la prima parte di Giro ha visto il capitano della Sky cadere per due volte e soffrire su tutte le salite. Ieri nella tappa di montagna con arrivo sul Gran Sasso il campione britannico è andato in netta crisi, lasciando più di un minuto in appena un paio di ...

Ascoli - frana sulla strada del Giro d'Italia - chiusa la Piceno Aprutina : Ascoli, 14, maggio 2018 - A causa delle forti piogge che si sono riversate in città nel primo pomeriggio, una parte del terreno che costeggia la strada statale 81 , Piceno Aprutina, all'altezza del ...

Giro d’Italia 2018 : Fabio Aru e Chris Froome - possibile alleanza per ribaltare la corsa? Bisogna inventare… : Un inizio di Giro d’Italia 2018 da dimenticare. Otto tappe davvero molto deludenti per due dei corridori più attesi alla vigilia della Corsa Rosa: Fabio Aru e Chris Froome. Coloro che nel 2017, almeno nella prima settimana, hanno dato spettacolo al Tour de France, sono in nettissimo ritardo di condizione e, anche per inconvenienti vari (da segnalare una doppia caduta in questa prima parte di Giro per il britannico), sono staccatissimi in ...

Giro d'Italia - al via la seconda settimana con Yates in rosa. Sabato lo Zoncolan : Il Giro ha completato un terzo del suo cammino e domani, dopo il secondo giorno di riposo, riparte. Riparte e in questa seconda settimana, alla fine, arriveranno le montagne vere con l'epico Zoncolan, ...

Il Giro d’Italia ricorda le vittime di Rigopiano : Nella mattinata di oggi una delegazione del Giro d’Italia si è recata a Rigopiano, nel comune di Farindola, dove il 18 gennaio 2017 una slavina travolse un hotel, causando 29 vittime. La decima tappa della Corsa Rosa, la Penne-Gualdo Tadino, in programma domani, passerà proprio accanto al luogo della tragedia. Ai piedi della stele che commemora le persone che hanno perso la vita in quell’occasione sono stati deposti mazzi di fiori, alla ...

Giro d'Italia 2018 - 12tappa Osimo-Imola : percorso e diretta tv : Gli appassionati di ciclismo potranno vedere il Giro d'Italia in diretta tv sulle reti Rai [VIDEO] , nonché in streaming attraverso l'app Rai Play.

Giro d'Italia - Beppe Saronni bacchetta Fabio Aru : Dopo appena nove tappe, il Giro d'Italia di Fabio Aru sembra già irrimediabilmente compromesso. Lo scalatore sardo è apparso sempre in difficoltà, sempre sulla difensiva e a volte incapace anche di limitare i danni. Nonostante l'impegno e la generosità, il capitano del Team UAE Emirates ha palesato una condizione tutt'altro che brillante. La sua posizione in classifica è molto lontana dalle aspettative della vigilia, con un ritardo di oltre due ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Se fossi in forma ora - non lo sarei a luglio. Farò di tutto per prendere la maglia rosa” : Chris Froome è stato la sorpresa in negativo di questa prima parte di Giro d’Italia. Il britannico è lontano dalla prima posizione occupata da Simon Yates, ritardo quantificato in 2’27”. Il secondo giorno di riposo è quindi quanto mai fondamentale per ricaricare le batterie e trarre le somme di questi primi dieci giorni di corsa. “Ci sono stati due imprevisti, le due cadute a Gerusalemme e l’altroieri, le cose per ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Le somme le tireremo a Roma. 2’36” sono tanti - ma comunque recuperabili” : Non è stato l’inizio di Giro d’Italia che Fabio Aru si aspettava. Il sardo ha mostrato una condizione non all’altezza dei suoi avversari ed è arrivato al secondo giorno di riposo con 2’36” di ritardo dalla Maglia Rosa. Proprio sulla salita più dura di questo avvio di corsa, il Gran Sasso, Aru è apparso particolarmente in difficoltà. “Non avevo le gambe“, ha commentato sul sito dell’Ansa. “Le ...

Giro d’Italia 2018 - come stanno i favoriti per la vittoria? La condizione di forma dei big : Il Giro d’Italia 2018 arriva al secondo giorno di riposo, dopo una fine settimana sugli Appennini che ha dato le prime vere indicazioni su chi potrà conquistare la Maglia Rosa. La classifica generale, dopo tre arrivi in salita, ha iniziato a delinearsi, tra conferme e soprese. Andiamo quindi ad analizzare la condizione di forma dei favoriti per la vittoria del Giro 101. Il corridore più brillante in salita è stato Simon Yates, che veste ...

Giro d'Italia 2018 - la tappa di domani - 15 maggio - : Penne-Gualdo Tadino. Orario d'inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma ... : Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.00 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale ...

Giro d'Italia - Aru ma che succede? Fuori forma e lontano dal podio : "Non è finita" : "Una giornata no può capitare a tutti" diceva ieri Fabio Aru. Vero, sacrosanto. Ma è anche vero che una corsa a tappe come il Giro d'Italia non aspetta nessuno, e accumulare troppo ritardo dalla maglia...

Giro d'Italia 2018/ Zoncolan decisivo - Yates in testa : Aru - "Ancora non è finita" : Giro d'Italia 2018, sabato in programma lo Zoncolan che sarà decisivo: Yates in vetta, ma Fabio Aru promette battaglia, "ancora non è finita", le parole del sardo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:49:00 GMT)