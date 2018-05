Giro di California 2018 | Fernando Gaviria sfreccia a Long Beach

oasport

(Di lunedì 14 maggio 2018) Poco più di un criterium: si è risolta in volata la prima tappa deldi, 134 chilometri con partenza e arrivo ache hanno aperto una settimana che si preannuncia spettacolare. Il successo, proprio allo sprint, per il colombianodella Quick-Step Floors. Le squadre dei velocisti, come prevedibile, non hanno avuto alcun problema a controllare la corsa in vista del finale, andando a riassorbire i vari tentativi di fuga che si erano creati. I treni, poi, hanno preso il sopravvento nei chilometri conclusivi per pilotare gli sprinter. Pur in volata in cui non sono mancati contatti e spallate, la formazione belga è riuscita a tenere davanti il proprio capitano, consentendogli di lanciare una volata di testa:è stato affiancato da Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), ma è riuscito a resistere alla rimonta del folletto australiano andando ad ...