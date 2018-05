GF15 rapporti orali di notte | tra chi? Confessione e verità

Blastingnews

: @LaMarsi Non si tratta di rapporti sessuali. Ieri sera Luigi ha detto di aver baciato due ragazze e che la sera ste… - edenelizabeth12 : @LaMarsi Non si tratta di rapporti sessuali. Ieri sera Luigi ha detto di aver baciato due ragazze e che la sera ste… - LaMarsi : Leggo dai vostri tweet, che Favoloso avrebbe avuto rapporti sessuali con 3 ragazze diverse all’interno della casa.… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) La quindicesima edizione del 'Grande Fratello Nip' sta sorprendendo il suo fedele pubblico. Le sorprese, nella casa più spiata d'Italia, non terminano mai:ci regala grandi emozioni e, invece, inaspettate delusioni. Dopo la squalifica di Baye Dame VIDEO espulso dal reality per aver pesantemente offeso, verbalmente e fisicamente, la concorrente Aida Nizar, spunta unamolto discussa sul web: il protagonista è Angelo Sanzio. Grande Fratello 15: Angelo Sanzio ha praticato atti osceni di? Grande colpo di scena quello che riguarda Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Ken umano italiano, il quale si è recentemente lasciato andare ad unaparticolare. Durante una discussione con gli altri inquilini della casa, Angelo ha rivelato: 'Ho assaggiato la stecca alla liquirizia di Baye'. Si tratta di una metafora significativa alla quale è stata ...