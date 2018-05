GF15 | Mariana offende pesantemente Lucia | Favoloso ama ancora Nina

Blastingnews

(Di lunedì 14 maggio 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Le ultime novità rivelano cheFalace e Luigisono stati protagonisti del daytime di oggi con le loro dichiarazioni. Grande Fratello:insultaBramieri Giornata movimentata oggi all'interno della casa del Grande Fratello. Infatti, i concorrenti non smettono di fare dei commenti sopra le righe dopo aver bullizzato Aida Nizar. Come ricorderete, la concorrente spagnola era stata aggredita verbalmente e quasi fisicamente dall'italo-senegalese Baye Dame. Nel frattempo la drag-queen romana, espulsa nel corso della terza puntata, ha letteralmente smentito di aver avuto un rapporto orale con Angelo Sanzio all'interno di un bagno di Lido Carmelita. Questa volta non ci interesseremo alle continue polemiche nate intorno al reality ma a dei commenti ...