Gf15 | il reality-show rischia la chiusura immediata | la richiesta del Codacons

Gf15 : il reality-show è a rischio; gli sponsor insorgono Video : A diversi giorni dalla messa in onda dell'attesa quinta puntata del reality-show più to dagli italiani, il 'Grande Fratello', è spopolata online la news secondo cui i pubblicitari del programma condotto da Barbara D'Urso hanno deciso di insorgere pubblicamente ai danni del programma targato 'Mediaset', a to delle scene, all'insegna della violenza e dell'odio, registratesi tra le mura del format. Gli inserzionisti contro il 'Grande Fratello 15': ...