Gf | Luigi Favoloso fa un passo indietro con Nina Moric | Voglio vederla

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso lascia? "Voglio riconquistare Nina Moric" (VIDEO) : Luigi Favoloso sempre più protagonista del Grande Fratello 15. Il concorrente del reality di Canale 5 ha confessato di voler lasciare il programma per parlare con Nina Moric, la fidanzata che lo ha lasciato pubblicamente - attraverso un post pubblicato su Instagram - dopo che lui si è avvicinato a Patrizia Bonetti (intanto eliminata dal gioco): Penso come se fosse mia, non so se lo è ancora o no. Impazzisco per lei quando la penso ...

Luigi Favoloso minaccia Alberto. Gesto della pistola contro Tarzan : «Ti aspettano fuori - non sai chi ti metti contro» : di Ida Di Grazia Uno scherzo finito male e una litigata tra coinquilini si è trasformata in una vera e propria minaccia da parte di Luigi Favoloso ad Alberto Mezzetti . Nella notte, secondo quanto si ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso tenta di baciare Mariana poi dichiara "Amo ancora Nina" : Mattinata di rivelazioni nella Casa, Luigi ha tentato di dare un bacio alla modella napoletana poi in confessionale dichiara: "La Moric è tutta la mia vita"

Gf - Luigi Favoloso : "Ho fatto gol con due nella Casa. Io faccio schifo" : La partecipazione al Gf Nip di Luigi Favoloso sta facendo parecchio discutere fuori e dentro la Casa. Dopo le pesanti minacce ad Alberto Mezzetti , la furibonda lite con Aida Nizar, Luigi Favoloso è ...

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti su Luigi Favoloso : "Probabilmente ho sbagliato uomo" : L'ex gieffina Patrizia Bonetti, dopo le dichiarazioni rilasciate a Domenica Live, riprende l'argomento scottante legato a Luigi Favoloso nella puntata di Mattino Cinque andata in onda stamani. Ciò che sappiamo fino ad ora è che la giovane ragazza e l'ex fidanzato di Nina Moric hanno avuto un'attrazione all'interno della casa del Grande Fratello, come ribadisce e giustifica la giovane bolognese: Lì vivi veramente un'altra realtà rispetto a quella ...

Grande Fratello 2018 - Alberto Mezzetti contro Luigi Favoloso : "Tu giochi con le donne - mi fai pena. Sei un disperato" : La discussione tra i due concorrenti degenera e sbuca l’indiscrezione sul presunto bacio con Mariana Falace.

Al GF 2018 è tempo di confessioni - i rapporti di Luigi Favoloso spiazzano tutti (e intanto Baye Dame smentisce Angelo) : Dimenticate l'armadio, questo GF 2018 sta superando ogni record: Luigi Favoloso avrebbe avuto rapporti in casa, Angelo Sanzio ha detto di aver avuto un incontro ravvicinato con Baye Dame. Queste sono le ultimissime news dalla Casa del Grande Fratello e a noi, sinceramente, fanno sorridere: dovremmo crederci? Una rivelazione pare fosse finta e tutto frutto di uno scherzo, l'altra è stata smentita da uno dei coinvolti, ma intanto è emersa un'altra ...

Grande Fratello 15 - parla lo 'zio' di Luigi Mario Favoloso : 'non lavoro con i call center' : Grande Fratello 15, Nina Moric ha lasciato Luigi Mario Favoloso: il messaggio su Instagram Il messaggio pubblicato su Instagram dalla modella e showgirl croata. Non si placano le polemiche social legate all'eliminazione di Aida dal Grande Fratello 15. Colpa, si fa per dire, di un'infelice uscita di Luigi Mario Favoloso andata in onda i giorni precedenti all'ultima diretta su ...

