GF 2018 | il Codacons chiede la chiusura del reality

(Di lunedì 14 maggio 2018) GFnews – Brutte notizie per il, che dopo aver vissuto un fuggi fuggi generale dei maggiori sponsor dovrà rispondere adesso anche dell’esposto del. L’associazione dei consumatori ha puntato il dito contro il GFed i suoi livelli di trash, “mai così elevati” oltre alle volgarità dei concorrenti e gli episodi di violenza verbale. Siamo prossimi alla? Lo sperano i sostenitori di #AdiosGF15 e di certo non se lo augura la produzione. GFnel mirino del: richiesta laa Mediaset Il GFnon può dormire sonni tranquilli ed anche se la Casa è impegnata in diverse attività pacifiche, sembra proprio che l’ondata di polemiche sia destinata a non placarsi. Questa volta è l’associazione dei consumatori a puntare i piedi ere a Mediaset laimmediata di quello che definisce “il ...