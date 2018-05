Gerusalemme | l' ira palestinese nel giorno dell' ambasciata Usa

Inferno Gaza : 28 morti e 1.200feriti. Ira palestinesi per l'ambasciata Usa a Gerusalemme : Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno dell'apertura del l'ambasciata Usa a Gerusalemme . Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un bilancio di morti ...

TRUMP-MERKEL : DAZI - Gerusalemme E IRAN/ Il presidente USA tuona : "Meno squilibri con l'Europa" : Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:54:00 GMT)

