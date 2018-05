Gerusalemme | la settimana della tensione si apre col sangue L’euforia degli israeliani

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) Con la marciariunificazione con migliaia diper le stradeCittà Santa in un tripudio di bandiere bianche e azzurre, terminata al Muro del Pianto, è iniziata ieri sera laa più altain Israeleultimi anni. Con l’apertura dell’ambasciata Usa, le proteste dei palestinesi per la Nakba e l’inizio del Ramadan. Ilsta già cominciando a scorrere. Fin dalla mattina lungo il confineStriscia le manifestazioni ci sono state in diverse zone. Stimati in trentamila, i palestinesi incendiano copertoni dal loro lato, i cecchini dell’Id sparano dall’altro. Sedici i morti solo nella mattinata e oltre 500 i feriti, molti da proiettili veri. Per gli– nonostante le tensioni – è un momento di grande euforia e soddisfazione, con l’anniversario nel calendario ebraicoconquista diEst nel 1967 che coincide ...