Gerusalemme | inaugurazione ambasciata Usa

Gerusalemme - l’inaugurazione dell’ambasciata Usa infiamma Gaza : 41 palestinesi uccisi - 1900 feriti : Guerriglia nella Striscia per il trasferimento della sede diplomatica americana da Tel Aviv. Tensioni anche in Cisgiordania. Trump su Twitter: «E' un grande giorno»

Ambasciata Usa a Gerusalemme - oggi l'inaugurazione : primo scontri al confine tra Israele e la Striscia : Tel Aviv - Strade chiuse , massima vigilanza , grande dispiegamento di polizia in tutta la città, parte est compresa, quella a prevalenza araba. Gerusalemme è pronta all'inaugurazione dell'Ambasciata ...

Primi scontri a Gaza nel giorno dell'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme : un morto : Primi scontri al confine tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Secondo l'agenzia Maan alcuni dimostranti hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica. L'esercito - secondo la stessa fonte - li ha respinti con gas lacrimogeni. L'agenzia Wafa riferisce di 22 feriti. Questa mattina un drone israeliano è caduto in ...

Trump apre ambasciata Usa a Gerusalemme/ Israele - solo 4 Paesi Ue a inaugurazione : rischio rivolta palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:15:00 GMT)

Trump non sarà presente a inaugurazione ambasciata Usa a Gerusalemme : Il presidente Donald Trump non sarà presente all'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. La delegazione presidenziale attesa lunedì 14 maggio sarà guidata dal vicesegretario di Stato,...