GERUSALEMME | INAUGURATA AMBASCIATA USA | 52 MORTI A GAZA Abu Mazen conto Israele | “Un

GERUSALEMME - inaugurata ambasciata Usa : 15.50 E' cominciata a Gerusalemme la cerimonia di apertura della nuova ambasciata Usa trasferita da Tel Aviv. Al suo arrivo il premier Netanyahu è stata accolto dagli applausi. In prima fila Ivanka Trump,l'ambasciatore Usa Friedman e il vice segretario di Stato Usa Sullivan e quello al Tesoro Mnuchin. "La nostra più grande speranza è per la pace",gli Usa s'impegnano a preservare lo status quo dei luoghi sacri."Così Trump in video trasmesso ...