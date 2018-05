Gerusalemme | inaugura ambasciata Usa A Gaza 52 palestinesi uccisi Abu Mazen ' Un

Gerusalemme - inaugura ambasciata Usa. Scontri a Gaza - oltre 50 palestinesi uccisi : Un appello arriva anche dall'Alta rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini : 'Ci aspettiamo che tutti agiscano con la massima moderazione per evitare ulteriori ...

Gerusalemme - l’inaugurazione dell’ambasciata Usa infiamma Gaza : 41 palestinesi uccisi - 1900 feriti : Guerriglia nella Striscia per il trasferimento della sede diplomatica americana da Tel Aviv. Tensioni anche in Cisgiordania. Trump su Twitter: «E' un grande giorno»

Gerusalemme - inaugurata ambasciata Usa : 15.50 E' cominciata a Gerusalemme la cerimonia di apertura della nuova ambasciata Usa trasferita da Tel Aviv. Al suo arrivo il premier Netanyahu è stata accolto dagli applausi. In prima fila Ivanka Trump,l'ambasciatore Usa Friedman e il vice segretario di Stato Usa Sullivan e quello al Tesoro Mnuchin. "La nostra più grande speranza è per la pace",gli Usa s'impegnano a preservare lo status quo dei luoghi sacri."Così Trump in video trasmesso ...