GERUSALEMME | APRE NUOVA AMBASCIATA USA Ivanka Trump in Israele | violenti scontri con i

Oggi apre amb. Usa a GERUSALEMME : 05.14 A Gerusalemme , in concomitanza con il 70/mo anniversario della nascita dello stato di Israele, Oggi apre l'ambasciata degli Stati Uniti. La città santa è blindata, la tensione è altissima. Il presidente Usa, Trump, non parteciperà alla cerimonia: ci sarà sua figlia Ivanka, arrivata ieri con il marito. Hamas vuole che 100mila palestinesi si ammassino lungo il confine.

Armi e bagagli. Il trasloco dell'Ambasciata Usa apre i due giorni più lunghi per GERUSALEMME : Un'Ambasciata divide, una cantante unisce. Per una città trasformata in fortezza, Gerusalemme, un'altra, Tel Aviv, riempie Piazza Rabin per festeggiare Neta Barzilai, orgoglio nazionale, vincitrice dell'Eurovision Song Contest, che dice, commossa: "Amo il mio Paese, l'anno prossimo a Gerusalemme". Ma visto che da quelle parti tutto è politica, ecco il plaudente primo ministro Benjamin Netanyahu complimentarsi in diretta tv con ...