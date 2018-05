Gerusalemme | apre l’ambasciata Usa | “Sedici morti nella Striscia di Gaza”

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 16 morti e 600 feriti : Sono già dieci le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. Seicento i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazion...

Gerusalemme - la settimana della tensione si apre col sangue. L’euforia degli israeliani - la rabbia degli arabi : Con la marcia della riunificazione con migliaia di israeliani per le strade della Città Santa in un tripudio di bandiere bianche e azzurre, terminata al Muro del Pianto, è iniziata ieri sera la settimana a più alta tensione in Israele degli ultimi anni. Con l’apertura dell’ambasciata Usa, le proteste dei palestinesi per la Nakba e l’inizio del Ramadan. Il sangue sta già cominciando a scorrere. Fin dalla mattina lungo il confine della Striscia le ...

Apre l’ambasciata Usa a Gerusalemme : È massima l’allerta sul fronte di Gaza e in Cisgiordania: oggi la decisione di Trump diventerà realtà, nonostante la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi e dell’Onu

Armi e bagagli. Il trasloco dell'Ambasciata Usa apre i due giorni più lunghi per Gerusalemme : Un'Ambasciata divide, una cantante unisce. Per una città trasformata in fortezza, Gerusalemme, un'altra, Tel Aviv, riempie Piazza Rabin per festeggiare Neta Barzilai, orgoglio nazionale, vincitrice dell'Eurovision Song Contest, che dice, commossa: "Amo il mio Paese, l'anno prossimo a Gerusalemme". Ma visto che da quelle parti tutto è politica, ecco il plaudente primo ministro Benjamin Netanyahu complimentarsi in diretta tv con ...

