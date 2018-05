Gerusalemme | apre l' ambasciata Usa Netanyahu | è la nostra capitale

Gerusalemme - apre l'ambasciata Usa Rivolta a Gaza - uccisi 52 palestinesi : 'È una carneficina, la condanniamo con forza - ha aggiunto il capo del governo di Ankara - È inaccettabile che gli Stati Uniti, che dicono di proteggere la pace nel mondo ed essere dei mediatori, ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine con Gaza : uccisi 52 palestinesi - 2400 feriti : Almeno 52 palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento dell’Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati scontri...

Apre ambasciata Usa a Gerusalemme - rivolta a Gaza : 52 palestinesi uccisi : Si è inaugurata oggi l’ambasciata americana a Gerusalemme, una delle più controverse decisioni di politica estera di Donald Trump che, ha annunciato via Twitter lo stesso presidente, è...

