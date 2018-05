Gerusalemme | ambasciata Usa blindata | scontri in Israele Morti a Gaza | la rivolta dei

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - due vittime e molti feriti : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione del l’Ambasciata Usa a Gerusalemme , prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : città blindata - scontri al confine Gaza-Israele : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione del l’Ambasciata Usa a Gerusalemme , prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Gerusalemme - APRE NUOVA AMBASCIATA USA/ Ivanka Trump in Israele - violenti scontri con i palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME : ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:34:00 GMT)

Armi e bagagli. Il trasloco dell'Ambasciata Usa apre i due giorni più lunghi per Gerusalemme : Un'Ambasciata divide, una cantante unisce. Per una città trasformata in fortezza, Gerusalemme, un'altra, Tel Aviv, riempie Piazza Rabin per festeggiare Neta Barzilai, orgoglio nazionale, vincitrice dell'Eurovision Song Contest, che dice, commossa: "Amo il mio Paese, l'anno prossimo a Gerusalemme". Ma visto che da quelle parti tutto è politica, ecco il plaudente primo ministro Benjamin Netanyahu complimentarsi in diretta tv con ...