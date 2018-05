GERUSALEMME | 25 PALESTINESI MORTI A GAZA PER L' AMBASCIATA USA Al Qaeda | “jihad contro

Ambasciata americana a GERUSALEMME - strage di Palestinesi a Gaza : 18 morti e centinaia di feriti : ...fatto sapere dall'ufficio stampa del governo che ha approntato un mega tendone dove poter seguire la cerimonia - sono state tra 300 e 400 le richieste di accredito di giornalisti da tutto il mondo ...

Apre l’ambasciata Usa a GERUSALEMME - scontri al confine : uccisi 8 palestinesi : È massima l’allerta sul fronte di Gaza e in Cisgiordania: oggi diventa realtà la decisione di Trump, pur con la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi e dell’Onu|

“Diversi palestinesi morti”. Medio Oriente in fiamme : violenti scontri per il trasferimento dell’ambasciata Usa a GERUSALEMME : Nella Striscia di Gaza è in atto uno sciopero generale, che riguarda le scuole, le università, le banche e i negozi. L’obiettivo è quello di permettere ai palestinesi di partecipare in massa alla marcia ”del milione” contro l’inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme e per il Giorno della Nakba, o Catastrofe, come nei Territori viene commemorata la fondazione di Israele. L’appello a manifestare è ...

Israele - palestinesi pronti a insorgere contro ambasciata Usa a GERUSALEMME. Con Trump si schierano 4 Paesi europei : Festeggiamenti, diplomazie e proteste. Una cappa di tensione tra appuntamenti incendiari è calata a Gerusalemme e nei Territori palestinesi, in vista dell’inaugurazione della nuova ambasciata degli Stati Uniti nella città contesa e di una settimana di proteste palestinesi potenzialmente esplosiva. Nella Città Santa oggi migliaia di israeliani e sostenitori dello Stato ebraico provenienti dall’estero marceranno all’insegna di ...

