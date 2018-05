Gaza | soldati israeliani sparano contro i manifestanti palestinesi | vittime e feriti Il

Gaza - 'Marcia del ritorno' : soldati israeliani uccidono 3 palestinesi : Ancora una giornata di scontri, morti e feriti nella Striscia di Gaza lungo il confine con Israele. Circa 10mila palestinesi , secondo fonti israeliane, hanno partecipato alla 'Marcia del ritorno' per il quinto venerdì consecutivo. I manifestanti si sono riuniti in 5 punti diversi, dove sono riusciti a sfondare la recinzione di filo spinato. I soldati israeliani hanno reagito a questa azione sparando gas lacrimogeni ed anche proiettili.Tre ...

Gaza - il cecchino israeliano spara a palestinese. I soldati esultano 'Wow - che video ' : ... per mesi deve essere stato fatto circolare fra i soldati di Tsahal, l'esercito di Israele, poi è venuto fuori, e immediatamente ha viaggiato in tutto il mondo. LEGGI Scontri a Gaza , fonti mediche: ...

"Sono con i nostri soldati - ma la forza non basta. Solo contribuendo alla ricostruzione di Gaza rafforzeremo la sicurezza d'Israele" : Per aver invocato una commissione indipendente d'inchiesta sul "Venerdì di sangue" a Gaza , nel giorno della "Marcia del Ritorno", è stata tacciata d alla destra israeliana e da membri del governo Netanyahu di essere "in combutta con il nemico" e di "aver pugnalato alle spalle Tsahal", le Forze di difesa dello Stato ebraico. Accuse pesanti alle quali Tamar Zandberg, la neo leader del Meretz, la sinistra pacifista israeliana, risponde ...

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia di Gaza in cui sono morti 16 palestinesi. "Bravi ai nostri soldati", ha scritto in un comunicato. "Israele agisce con vigore e determinazione per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", ha aggiunto.