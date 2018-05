Gaza | l' ira palestinese nel giorno dell' ambasciata Usa

Inferno Gaza : 28 morti e 1.200feriti. Ira palestinesi per l'ambasciata Usa a Gerusalemme : Esplode la rabbia dei palestinesi nel giorno dell'apertura del l'ambasciata Usa a Gerusalemme . Violentissimi scontri stanno infiammando il confine tra Gaza e Israele, con un bilancio di morti ...

Il video di un cecchino israeliano diventato virale dopo le proteste di Gaza : Mostra un gruppo di soldati israeliani esultare dopo uno sparo a un uomo disarmato: l'esercito ha provato a spiegarsi The post Il video di un cecchino israeliano diventato virale dopo le proteste di Gaza appeared first on Il Post.