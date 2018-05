Gaza | chiesta riunione emergenza Consiglio sicurezza Onu

Gaza - è morto il giornalista ferito venerdì : centinaia di persone a funerali di Murtaja Gli Usa bloccano l’inchiesta dell’Onu : E’ morto Yasser Murtaja, il giornalista palestinese rimasto ferito venerdì dal fuoco delle forze israeliane durante gli scontri alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo ha riferito il ministero della Salute controllato da Hamas, precisando che la vittima lavorava come fotoreporter per Ain Media, un’agenzia basata a Gaza. centinaia di persone hanno partecipato ai funerali nella grande moschea al-Omari a Gaza City. ...

Gaza : Lega araba chiede a Onu commissione inchiesta

Gaza : Israele - non ci sarà alcuna commissione inchiesta

Scontri Gaza - Israele : "Non ci sarà alcuna commissione d'inchiesta" : Non ci sarà alcuna commissione di inchiesta sugli Scontri di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, replicando alla richiesta del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che venerdì hanno portato alla morte di diversi palestinesi. "Basta con questi continui ipocriti appelli", ha aggiunto Lieberman.

