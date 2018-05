Gaza | Abu Mazen annuncia sciopero generale e 3 giorni lutto

GERUSALEMME - INAUGURATA AMBASCIATA USA : 52 MORTI A Gaza/ Abu Mazen conto Israele : “Un massacro” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 41 MORTI e scontri a GAZA: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:54:00 GMT)

Gerusalemme - inaugura ambasciata Usa. A Gaza 52 palestinesi uccisi. Abu Mazen 'Un massacro' : Abbiamo mostrato al mondo, ancora una volta, che degli Usa ci si può fidare'. Gli fa eco Netanyahu: 'Grazie presidente Trump per avere avuto il coraggio di rispettare la sua promessa!'. 'È una ...

Abu Mazen condanna uccisioni a Gaza : 20.08 Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato quello che lui chiama "uccisioni e repressione svolte dalle forze di occupazione israeliane a fronte della manifestazione di massa pacifica" di oggi sul confine di Gaza. In un comunicato è stato chiesto alla Ue, all'Onu e alla Lega Araba "di fermare "questa brutale uccisione e volontaria occupazione dell'esercito a fronte di innocenti e indifesi che sono andati in una marcia pacifica per ...

Gaza : Hamas attacca Israele e Abu Mazen - rischio esplosione