Gay Talese : “Circo - dramma - suspense. L’America di oggi è come un serial show” : L’America sta vivendo una fase di ipocrisia che ha pochi precedenti nella sua storia». Non fatelo neppure cominciare a discutere l’era del trumpismo, altrimenti l’inventore del «New Journalism» Gay Talese vi travolgerà....

L'Italia - l'America e la scrittura. Alla parata con Gay Talese : Gay Talese mi dice che gli sembra strano non iniziare un lunedì mattina nel bunker. È così che chiama il posto in cui lavora, a Manhattan. A ottantacinque anni, lo scrittore e giornalista non ha perso ...