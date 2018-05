Gasparri | FI è all’opposizione

romadailynews

(Di lunedì 14 maggio 2018) Roma – Maurizioè intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Sul Governo M5S-Lega il senatore di Forza Italia “Noi siamo all’opposizione di questo Governo. Ieri sera mi aveva colpito la voce che girava legata al nome di Giulio Tremonti, che in effetti è sempre stato vicino alla Lega, non si è ricandidato e sicuramente ha uno standing diverso rispetto agli altri nomi che si fanno. Mi sembrerebbe strano, però, che i grillini finissero con lo scegliere una persona legata alla storia politica del centrodestra. La figura del Premier non è indifferente anche rispetto al nostro giudizio, che è negativo. Noi non voteremo la fiducia, poi quale atteggiamento tenere, tra maggiore e minore nettezza, dipenderà sia dai ...