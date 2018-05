Gabriele Detti | «Il più bello della nazionale sono io»

Matt lancia la nuova linea Matt Sport : testimonial Gabriele Detti : Il nuotatore italiano è il nuovo volto dell'azienda distributrice di integratori alimentari e cosmetici L'articolo Matt lancia la nuova linea Matt Sport: testimonial Gabriele Detti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuoto - i Gemelli Diversi lanciati agli Europei. Paltrinieri e Detti : “Sarà un’estate d’oro”. Ma la spalla di Gabriele… : Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti sono pronti per una grande estate da sogno che culminerà con gli Europei di Glasgow ad agosto. Il Campione Olimpico dei 1500m, dopo un inverno in Australia, è tornato in gara agli Assoluti di poche settimane fa a Riccione mentre il Campione del Mondo convive con i noti problemi alla spalla sinistra (lunedì è atteso un nuovo consulto medico). Entrambi sono però carichi in vista del raduno in Serra Nevada: ...

Nuoto - sospiro di sollievo per Gabriele Detti : nulla di serio l’infortunio alla spalla. Si torna a pensare a Glasgow anche se… : Carriera a rischio per Gabriele Detti? Decisamente no. Il toscano, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria), si è infatti sottoposto alle verifiche del caso dopo che nella prima giornata di gare agli Assoluti di Riccione era stato costretto ad abbandonare il contesto agonistico. Il livornese è stato visitato dall’equipe del dottor Giuseppe Porcellini a Forlì, conosciuto e stimato nel suo campo, che ha escluso ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : risentimento muscolare per Gabriele Detti! Assoluti già finiti : Neanche il tempo di metabolizzare il bel tempo del mattino che arriva una doccia gelida per Gabriele Detti e gli appassionati di Nuoto. Nel corso della prima giornata degli Assoluti 2018, a Riccione, il toscano aveva fatto vedere di esserci come nuotata, realizzando un crono più che discreto di 3’47″07 e svettando nella graduatoria delle batterie dei 400 stile libero. Tuttavia, i problemi alla spalla, che lo hanno condizionato sul ...

Nuoto - Assoluti Riccione 2018 : Federica Pellegrini - Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri i diamanti azzurri : Domani si comincia! Dal 10 al 14 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro di sfide importanti per il movimento natatorio italiano. C’è un pass continentale da conquistare, guardando a ciò che avverrà a Glasgow (3-9 agosto). Pertanto, la rassegna nazionale sarà da osservare con attenzione e le stelle saranno sempre le solite: Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Un anno particolare, questo 2018, per la ...

