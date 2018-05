Fumata bianca | accordo Lega-M5S | “Oggi il nome del capo di governo” 

Nazionale - in arrivo la Fumata bianca per Mancini nuovo ct : Dopo le difficoltà nel trovare un accordo con Ancelotti e Conte, la Federazione ha deciso di puntare sul tecnico jesino. Intanto Tavecchio rivela: "Sarei riuscito a riportare Conte sulla panchina ...

FIGC-Mancini - incontro a Roma per la panchina dell'Italia : verso la Fumata bianca : " Per un tecnico allenare l'Italia, una delle squadre più importanti al mondo, è un incarico prestigioso, di cui essere orgoglioso - ha ribadito Mancini a 'Radio Rai', prima di lasciarsi andare a una ...

Alitalia - Fumata bianca sulla cigs : fumata bianca al ministero del Lavoro per la proroga della cassa integrazione straordinaria in Alitalia. La compagnia e le organizzazioni sindacali hanno firmato un verbale che prevede il rinnovo ...

Fumata bianca tra Lega e M5s Salvini-Di Maio al governo insieme L'annuncio entro domenica sera : Habemus governo populista! Fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domenica sera il possibile annuncio del governo Di Maio-Salvini. Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre l'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina. Segui su affaritaliani.it

Cessione Reggina - ecco la svolta societaria : incontro per il passaggio di proprietà - obiettivo Fumata bianca per garantire un futuro al club : Cessione Reggina – La Reggina è impegnata nel campionato di Serie C, la vittoria contro il Bisceglie ha avvicinato tantissimo all’obiettivo salvezza, adesso la squadra di Maurizi può chiudere definitivamente i conti contro l’Akragas. Stagione non entusiasmante per la squadra amaranto ma a tenere banco a questo punto è il futuro del club. Importante lettera del presidente Praticò che conferma un incontro immediato per la ...

Sicilia : Fumata bianca all'Ars su Defr e proroga provvisorio - si 'tratta' per Finanziaria (2) : (AdnKronos) - Un appello a cui fa da contraltare la posizione critica delle opposizioni. Con il M5s che torna a chiedere le dimissioni del governatore. "Una vittoria di Pirro, nulla di più, ma i problemi per l’esecutivo restano tutti - assicurano i pentastellati -. Non può fare le riforme che attend

Sicilia : Fumata bianca all'Ars su Defr e proroga provvisorio - si 'tratta' per Finanziaria : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Mi raccomando perché i lavori siano svolti in orari diurni, evitando vecchie pratiche o riducendole al minino". E' la raccomandazione che il vice presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, ha rivolto in Aula chiudendo i lavori di una seduta l

Senato - Brunetta : “Centrodestra compatto. Su Romani domani sera avremo Fumata bianca” : “Il centrodestra resta fermo sulle proprie convinzioni: originariamente si era detto nei vari incontri con le altre forze politiche alla nostra coalizione doveva andare la presidenza del Senato, è il nostro nome resta quello di Paolo Romani sul quale domani contiamo che arrivi la fumata bianca. Non comprendiamo l’atteggiamento dei 5 Stelle, comunque con l’ora non c’è nessun accordo al contrario di quanto dicono alcuni ...

Camere - scheda bianca per tutti : Fumata nera alla prima votazione | : Nelle prime due votazioni hanno annunciato che voteranno scheda bianca M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. Intanto, riprenderanno nel corso delle operazioni di scrutinio i contatti tra i partiti

Camere - niente intesa sui presidenti Prima Fumata nera a Montecitorio M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. ...

