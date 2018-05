Fs | Ghezzi entra in comitato direttivo Eit 2

meteoweb.eu

: Presidente Fs Ghezzi entra in board istituto Ue innovazione - Altre news - ANSA Europa - - OperaFisista : Presidente Fs Ghezzi entra in board istituto Ue innovazione - Altre news - ANSA Europa - - ansaeuropa : Presidente Fs #Ghezzi entra in board istituto europeo innovazione - Manuel_Ghezzi : RT @salvatoremero12: Oops anche questo ci era sfuggito, era marzo ma non ne aveva parlato nessuno, ah già Virginia che c’entra con Genova ??… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) (AdnKronos) – ‘Sono onorata dire a far parte del board dell’EIT ‘ ha sottolineato Gioia– e ho sempre creduto che Innovazione e Tecnologia siano motori essenziali per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Insieme ai colleghi dell’EIT proseguiremo l’impegno per investimenti mirati e trasparenti perché l’Europa rimanga all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, aiutando start up e imprenditori nello sviluppo delle loro attività. Ringrazio tutti coloro che hanno supportato la mia candidatura”. L’EIT affronta attraverso sei Knowledge and Innovation Community (KICs), vere e proprie Comunità dell’innovazione, alcune delle più importanti sfide che aspettano l’Europa nel prossimo futuro: i cambiamenti climatici; la trasformazione digitale; l’energia sostenibile; la ...