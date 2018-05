Froome e Aru | segnali di crisi Un Giro in salita per le stelle

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti : cresce la coppia Yates-Chaves - Aru e Froome crollano sul Gran Sasso. Tom Dumoulin ancora favorito? : Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2018 e il primo vero fine settimana di corsa sono alle spalle. Ormai prossimi al Giro di boa e con ben tre arrivi in salita ormai superati, possiamo trarre un primo vero bilancio nel secondo giorno di riposo, dopo che il primo era stato impiegato per effettuare il trasferimento da Israele alla Sicilia dopo le prime tre tappe. Chi, in ottica classifica generale, ha visto salire le proprie quotazioni e ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della nona tappa. Simon Yates si conferma il più forte - Pinot e Chaves ancora brillanti - Aru e Froome in crisi : La Maglia Rosa Simon Yates doma anche il Gran Sasso d’Italia e trionfa a Campo Imperatore, nella nona tappa del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha battuto in uno sprint ristretto il francese Thibaut Pinot e il colombiano Esteban Chaves. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle. pagelle nona TAPPA Giro d’Italia Simon Yates 10: il britannico è sempre più padrone di questo Giro 101. Oggi il corridore ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Simon Yates rafforza la maglia rosa - Aru e Froome a due minuti! : Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2018 e ha rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico, grazie al successo a Campo Imperatore, ora vanta 32” sul compagno di squadra Johan Chaves e ben 38” su Tom Dumoulin. Pinot a 45”, Pozzovivo è a 57” mentre Chris Froome e Aru sono sprofondati a 2’30”. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018: 1. Simon Yates ...

Giro d’Italia 2018 - risultato nona tappa : Simon Yates padrone a Campo Imperatore - in crisi Fabio Aru e Chris Froome : Si chiude con una tappa meravigliosa la prima parte del Giro d’Italia 2018: la nona frazione, con partenza da Pesco Sannita e arrivo al Gran Sasso d’Italia dopo 225 chilometri è stato uno spettacolo unico, con il primo vero e proprio scontro diretto tra i big della classifica generale. Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo ci hanno provato in tutti i modi ad attaccare la Maglia Rosa Simon Yates, ma il britannico della Mitchelton-SCOTT ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della sesta tappa : Yates fa il vuoto. Aru si stacca regolarmente. Froome - dove sei? : La sesta tappa del Giro d’Italia 2018, da Caltanissetta all’Etna, ha rivoluzionato la classifica generale, con la maglia rosa finita sulle spalle del britannico Simon Yates. Andiamo a scoprire le pagelle di una frazione che ha emesso i primi verdetti della Corsa Rosa. pagelle sesta tappa Giro D’ITALIA Simon Yates, 9: tanti attacchi telefonati e poco incisivi da parte dei favoriti. L’inglese, invece, ne ha piazzato uno ...

Giro d’Italia 2018 - risultato sesta tappa : Chaves si prende l’Etna - Simon Yates la maglia rosa. Aru e Froome faticano - ma si salvano : La prima salita del Giro d’Italia 2018 non ha tradito: una sesta frazione animata, nei 169 chilometri da Caltanissetta all’Etna, sin dai primi chilometri e uno scontro diretto tra gli uomini di classifica attesissimo. Il successo di tappa è andato al colombiano Esteban Chaves, in fuga dalla mattina, appena davanti a Simon Yates, uscito alla grande dal gruppo dei migliori negli ultimi chilometri per poi concedere al compagno della ...

