Francia | banca centrale stima al rialzo il PIL nel trimestre

Unione Europea - bilaterale Germania- Francia . Macron : ‘Rivedere il trattato di Dublino’. Merkel frena su unione bancaria : Le riforme europee, lo sviluppo del conflitto siriano, la questione iraniana e i dazi. Il primo faccia a faccia tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron in vista del vertice dei leader europei in programma a giugno ha spaziato tra la politica Ue e quella internazionale, con il presidente francese pronto a ritornare su uno dei punti chiave già espressi con forza negli scorsi giorni: “La nostra comune sovranità viene messa alla prova” dai ...

Francia - la Banca centrale rivede al ribasso le stime sul PIL : La Banque de France ha limato le previsioni di crescita economica del primo trimestre dell'anno. Il PIL è stimato ora in aumento dello 0,3% rispetto al +0,4% della precedente previsione rilasciata a ...

Francia - la Banca Centrale conferma le stime sull'economia del primo trimestre : Nel primo trimestre l'economia della Francia si continuerà a crescere come previsto. A dirlo la Banque de France, che ha conferma to le previsioni sul PIL dei primi tre mesi del 2017 al +0,4% su base

