Francesca Fialdini parla di Marco Liorni con un utente sui social

Vita in Diretta 2018/2019 : fuori Marco Liorni - confermata la Fialdini. Francesca : «Ha scelto altri percorsi» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...

Marco se n’è andato – Francesca Fialdini parla de La Vita in Diretta e di Liorni : «Ha scelto di fare altri percorsi. Non so quel che farà» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...

LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini festeggerà la vittoria della Juve? : Questo pomeriggio, giovedì 10 maggio 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:10:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini festeggiano gli 80 anni di Nino Benvenuti : Questo pomeriggio, giovedì 26 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:12:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini al Villaggio per la Terra : Questo pomeriggio, venerdì 20 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:00:00 GMT)

La vita in diretta : Francesca Fialdini racconta il suo passato - : Vorrebbe far riflettere su tanti altri argomenti: sociale, politica, attualità e esteri, la sua passione. Francesca Fialdini non è giornalista ma ritiene che la credibilità la dia la propria storia ...

La vita in diretta : Francesca Fialdini racconta il suo passato : Francesca Fialdini, La vita in diretta: il passato della conduttrice Francesca Fialdini e Marco Liorni fanno compagnia ai telespettatori di Raiuno con La vita in diretta ogni pomeriggio dalle 15:15 alle 18:45. Francesca Fialdini è riuscita a non far rimpiangere Cristina Parodi e non era un’impresa facile essendo la giornalista molto amata. Poco si sa sul passato dell’attuale conduttrice de La vita in diretta. Francesca Fialdini si ...

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parlano di matrimoni e divorzi : Oggi pomeriggio, lunedì 9 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:20:00 GMT)

La vita in diretta/ Francesca Fialdini parla della bontà con le sue ospiti : Oggi pomeriggio, mercoledì 4 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:10:00 GMT)

La vita in diretta/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ospitano Silvan : Oggi pomeriggio, martedì 3 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:13:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parlano della primavera : Oggi, giovedì 29 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Si parte con "Il caffè delle donne".(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:13:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Fabrizio Frizzi : Oggi, lunedì 26 marzo, alle 14.00 su Rai 1 andrà in onda La VITA in DIRETTA. Marco Liorni e Francesca Fialdini rendono omaggio al collega e amico Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:10:00 GMT)

La Vita in Diretta : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti per La Vita in Diretta Estate La stagione televisiva 2017-2018 è ormai quasi finita. Sembra appena iniziata e invece tra circa due mesi e mezzo i conduttori di tutti i programmi del daytime saluteranno il pubblico, dando loro appuntamento a settembre con la stagione televisiva 2018-2019. Uno dei programmi di punta di Rai 1 è La Vita in Diretta. Quest’ultima non saluterà i primi di giugno il ...

LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini ospita la giornalista Enza Sampò : Oggi, mercoledì 21 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:13:00 GMT)