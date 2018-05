Forza Italia esulta | Carlo Spagnol è il nuovo sindaco di Sacile

Silvio Berlusconi - il retroscena di Augusto Minzolini su Forza Italia : 'Se Salvini fosse leale - dovrebbe...' : 'Se Matteo Salvini fosse leale dovrebbe dire di no ai 5 Stelle e, insieme alla sua coalizione, decidere di andare al voto in autunno con Silvio Berlusconi candidato'. È il solito Augusto Minzolini , ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo la Forza per sprintare - che vittoria in salita. Non mi nascondo - voglio vincere il Giro!” : Simon Yates ha trionfato a Campo Imperatore e ha rafforzato la maglia rosa. Il britannico ha meritatamente vinto sul Gran Sasso e ha aumentato il proprio vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin, Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo mentre Fabio Aru e Chris Froome sono sprofondati a oltre due minuti. Il capitano della Mitchelton-Scott era raggiante ai microfoni della Rai: “Sono molto felice ma anche molto stanco. L’Astana ha fatto la ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Simon Yates rafForza la maglia rosa - Aru e Froome a due minuti! : Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2018 e ha rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico, grazie al successo a Campo Imperatore, ora vanta 32” sul compagno di squadra Johan Chaves e ben 38” su Tom Dumoulin. Pinot a 45”, Pozzovivo è a 57” mentre Chris Froome e Aru sono sprofondati a 2’30”. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018: 1. Simon Yates ...

Tra colombe e falchi scetticismo in Forza Italia : I dubbi serpeggiano, soprattutto, nella famiglia politica del leader della Lega. 'Non è ancora detto che la trattativa vada a buon fine', continua a mettere le mani avanti il plenipotenziario della ...

Berlusconi riabilitato - Lucia Annunziata : “Se si dimette un senatore di Forza Italia è di nuovo in parlamento” : “Berlusconi è stato riabilitato e se tra un mese si dimette un senatore e si va a un supplementare Berlusconi è di nuovo in Parlamento. Cade tutto l’assunto che nel centro-destra non può essere il leader. Questo è un governo pienamente legittimato espresso dagli Italiani, bisognerà vedere come opera, è sicuramente un grande cambiamento. Personalmente sono molto curiosa.” così Lucia Annunziata, ospite del Salone del Libro di ...

Silvio Berlusconi - la bomba dentro Forza Italia : 'Ad ottobre torna in Parlamento - chi gli lascerà il seggio' : Senatore Silvio Berlusconi , il ritorno. C'è già la data che può cambiare la storia di questa legislatura: ottobre, quando qualche senatore di Forza Italia con ogni probabilità gli lascerà il posto a ...

Forza Italia - inaugurata la nuova sede a Lecce - 'Lavoriamo per il territorio' : Qui a Lecce c'è una grande voglia di fare buona politica e ne è la prova l'apertura di questa nuova sede. In campagna elettorale abbiamo dovuto sopportare delle delusioni ma noi di Forza Italia, in ...

Silvio Berlusconi - Tribunale lo "salva" dalla legge Severino/ Forza Italia esulta : candidabile (ed eleggibile) : Berlusconi candidabile: riabilitazione dal Tribunale di Milano. Il leader di Forza Italia torna eleggibile. Salvini si congratula, "felice per lui". Videomessaggio in arrivo?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:20:00 GMT)

Berlusconi riabilitato - l’esultanza da Forza Italia a Salvini. La linea sul governo non cambia. Il Pd : “Rispettiamo sentenza” : Una “buona notizia per la democrazia“. Anzi “un atto di giustizia“. Di più “un vulnus democratico finalmente sanato”. La riabilitazione di Silvio Berlusconi scatena l’esultanza di fedelissimi, alleati e persino quella degli esponenti degli altri partiti. Dichiarazioni che oscillano dai toni da tifo da stadio degli esponenti di Forza Italia alle semplici congratulazioni di quelli del Pd, come se ...

Silvio Berlusconi candidabile - Forza Italia festeggia così : per chi è la pugnalata pubblica : 'Finalmente è finita'. Esulta così, sui social, il gruppo di Forza Italia alla Camera per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha dato via libera alla riabilitazione di Silvio ...

Berlusconi : La Loggia - riabilitazione rilancia Presidente e Forza Italia : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - La riabilitazione di Silvio Berlusconi "è una notizia molto positiva" perché "toglie una macigno dall'agibilità politica di Berlusconi, e quindi di Forza Italia. E, sicuramente, prelude a un forte rilancio sia di Berlusconi che di Forza Italia". Lo ha detto all'Adnkron

Riabilitazione Berlusconi - Forza Italia esulta. Salvini 'Felice per lui e per la democrazia' : ROMA - Una fortuna per l'Italia e per tutti gli elettori che lo hanno votato e che avrebbero continuato a farlo se la legge Severino non gli avesse impedito di candidarsi. Una giustizia, secondo molti ...

Clima da Liberazione in Forza Italia - Berlusconi è tornato : Dentro Forza Italia la notizia è deflagrata come un elisir di giovinezza. C'è un Clima da Liberazione nel partito azzurro che ritrova il suo leader. Silvio Berlusconi è di nuovo candidabile, di nuovo presentabile, può essere eletto alla Camera o al Senato, è abilitato a giocare pienamente la partita politica. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha emesso un provvedimento subito esecutivo che cancella gli ...

Berlusconi riabilitato. Forza Italia esulta : "Giustizia è fatta" : 'Giustizia è fatta - scrive su Facebook Mariastella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla Camera -. Finalmente il nostro leader Silvio Berlusconi ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di ...