Formula 1 Spagna | Raikkonen deluso e staccato in classifica

Formula 1 - il riassunto del GP di Spagna. Risultati - classifica e highlights : Dietro al campione del mondo inglese la Ferrari di Vettel seguita dall'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ma quando Vettel decide di fermarsi ...

Formula 1 - GP Spagna : per Grosjean tre posizioni di penalità dopo l'incidente al primo giro : Pronti, partenza... botto! Il Gran Premio di Spagna è stato subito segnato da un incidente. Al primo giro, dopo le prime curve, la Haas di Romain Grosjean è andata in testacoda. Nel tentativo di ...

Formula 1 Spagna - dominio Hamilton e Ferrari deludente : come cambia la classifica piloti : Formula 1 Spagna – Si è concluso il gran premio di Spagna di Formula 1, dominio di Hamilton e Ferrari non entusiasmanti. Se la fortuna lo aveva baciato a Baku, questa volta Hamilton il successo se lo costruisce mattoncino su mattoncino, tagliando il traguardo con un vantaggio enorme sul compagno di squadra Bottas, che incornicia la giornata della Mercedes completando la doppietta. Niente Ferrari sul podio, l’errore commesso dai meccanici ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp di Spagna : carambola al via - male le Ferrari : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Spagna di Formula 1 : Ha vinto Hamilton, che è arrivato davanti a Bottas, Verstappen e Vettel, mentre Raikkonen ha dovuto ritirarsi The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Spagna di Formula 1 appeared first on Il Post.

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna : In solitaria, con oltre 20 secondi di vantaggio sul compagno Bottas: Vettel è arrivato quarto The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna appeared first on Il Post.

Formula 1 - la diretta del Gp di Spagna : Raikkonen costretto al ritiro : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

Formula 1 - Ferrari a caccia di Hamilton : la diretta del Gp di Spagna : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ F1 streaming video SKY e TV8 gara live : tutti sulla griglia di partenza - via : Ricapitoliamo quanto accaduto finora sul circuito di Montmelò quando mancano 25 giri alla bandiera a scacchi. Lewis Hamilton fa gara a sé, ritmo indiavolato per il britannico che al termine del 25^ giro si ferma per il pit-stop, gomma bianca anche per lui, ne approfitta Verstappen che ...

