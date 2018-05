Fognini domina Monfils

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Un Fabio Fognini di LUSSO! Dominato Molfils ed ora sfida a Thiem : Signore e signori, che Fabio Fognini ! Una serata di “Gala” per il tennista nostrano all’esordio negli Internazionali d’Italia 2018 . Il Foro Italico esalta il genio del ligure ed il suo match contro il francese Gael Monfils (n.39 del mondo) rasenta la perfezione. Una profondità ed una sicurezza quasi insolite per il nostro rappresentante che, in meno di un 1 ora di gioco, ha fatto proprio l’incontro sullo score di ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Nick Kyrgios domina Fabio Fognini. Azzurro ko in due set nel terzo turno : Poco da fare per Fabio Fognini nel match di terzo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) contro Nick Kyrgios (n.18 del mondo). L’Azzurro è stato piegato in 1 ora e 7 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 in un incontro senza storia nel quale l’australiano ha dominato in lungo ed in largo la scena infliggendo una lezione di Tennis al nostro portacolori. Kyrgios si qualifica agli ottavi di finale, dunque, dove affronterà il ...