“Filippo Magnini e Giorgia Palmas? Cosa penso” Frecciata di Federica Pellegrini contro

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sarà che questi grandi e tormentati amori poi a un certo punto finiscono per davvero… Perché stando a quanto accade sui social, ogni tanto spuntano dettagli che fanno molto pensare. Ad esempio una delle storie più seguite e tormentate è stata sicuramente quella trae Filippo. Che succede ora? La nuotatrice è stata intervistata da La Stampa. Il giornalista ha fatto delle domande allariguardo la storia d’amore tra il suo ex compagno Filippo, ormai di dominio pubblico. Inizialmente la nuotatrice risponde: “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale” in merito alla nuova relazione intrapresa da. Poi, in riferimento al fatto che la fresca storia tra lae il nuotatore sia su tutti i giornali e che i due condividano la loro relazione sui social,afferma: “Dimostra ...