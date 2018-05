Figc | Malagò | metodologia sbagliata

Figc - Malagò : 'La modalità della candidatura di Abete è sbagliata : 'Non c'è bisogno di dire che se questa cosa dovesse andare avanti sarebbe non solo del tutto inelegante ma anche profondamente sbagliata'. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta la ...

Malagò : “Figc? Coinvolgere serie a per non ripetere errori passato” : “Se c’è la volontà di fare una assemblea elettiva, ora più che mai la serie A deve essere rappresentata, altrimenti si torna a fare l’errore del passato”. Lo dice il presidente del Coni e commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò, commentando le ultime novità relative alla Figc con Lega nazionale dilettanti, Lega Pro, Associazione calciatori e arbitri pronti a chiedere nuove elezioni e candidare l’ex ...

Figc : Gravina a Malagò - non siamo ribelli : ... io per primo dissi no, ma ora su Giancarlo Abete abbiamo raggiunto un accordo proprio perché rappresenta una garanzia, poiché conosce pregi e difetti del mondo calcio". Gravina ha poi parlato del ...

Figc : Malagò - Serie A va coinvolta : Secondo il capo dello sport italiano, il percorso di riformeavviate dal commissario della Figc Roberto Fabbricini andràproseguirà: 'È giusto che si vada avanti, se poi chi arrivaritiene giusto ...

Malagò : 'Figc? La Serie A deve essere rappresentata' : Ci siamo salutati, peraltro all'Olimpico c'era una formidabile trasversalita' politica e un colpo d'occhio che e' stato uno spot per il nostro calcio'.

Figc - Malagò : 'Sbagliato candidare Abete senza Lega di A'. Sibilia : 'Anche a gennaio c'era il commissario' : 'Dare giudizi sulla persona sarebbe ineLegante. Mi sento però di dire che questa è una candidatura che non tiene conto minimamente delle indicazioni della Serie A, il motore finanziario di tutto il ...

Malagò : “settore femminile a Figc è cosa di buonsenso” : “Il calcio femminile alla Figc? Non si tratta di essere contro qualcuno, mi sembra solo un discorso di buonsenso. Tra l’altro è richiesto da quelle società che già fanno il campionato o che vogliono farlo solo con garanzie e che altrimenti non investirebbero”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, soffermandosi a margine della Giunta sulla posizione polemica della Lega dilettanti guidata da Cosimo Sibilia in ...

