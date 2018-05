Ferrari | non solo gomme E ora è allarme mondiale

Ferrari - Vettel : 'Le nostre gomme non duravano come per gli altri' : 'Le nostre gomme non duravano come gli altri e non potevamo fare la loro stessa strategia, abbiamo perso due posizioni e anche tempo al pit'. Sebastian Vettel spiega così la scelta del team Ferrari di ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Alla Ferrari è mancata la spinta. Faremo verifiche. Stesso problema delle libere? Non lo so” : Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare nel corso del 25esimo giro del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese era in piena lotta per il quarto posto ma purtroppo la sua Ferrari ha perso di potenza e lo scandinavo è così stato costretto a parcheggiare la propria monoposto ai box. Morale davvero molto basso per Kimi Raikkonen che è stato molto laconico nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine della gara: “Mi ...

Spagna : non una brutta posizione per le Ferrari : Al termine delle qualifiche sul circuito spagnolo, la Ferrari ha ottenuto la seconda fila in griglia di partenza per il GP di Spagna che scatta domani alle 15:10. Sebastian Vettel ha registrato il terzo miglior tempo con 1.16.305, seguito dal compagno di squadra, Kimi Raikkonen (1.16.612). Entrambi hanno utilizzato set di pneumatici soft e supersoft, […] L'articolo Spagna: non una brutta posizione per le Ferrari sembra essere il primo su ...

Formula 1 - Ferrari : la FIA dichiara non conformi i nuovi specchietti montati sull'Halo : Una buona idea, attuata in base al regolamento. Poi, però, arriva lo stop. La FIA - Federazione Internazionale - ha dichiarato non conformi i nuovi specchietti studiati dalla Ferrar i per il weekend ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : “Non tengo neanche in considerazione l’idea che Nilufar possa non scegliermi" : Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il biondo corteggiatore parla del suo percorso con la bella tronista partenopea.

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

Ginnastica - come sta Vanessa Ferrari? Le novità sui tendini d’Achille e il controllo medico : “Bene ma non benissimo” : Vanessa Ferrari sta proseguendo nella sua lunga attività di riabilitazione dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 e la conseguente operazione ai tendini d’Achille. La Campionessa del Mondo 2006 si è sottoposta a un controllo e il responso non è stato dei migliori: “Bene ma non benissimo“ come ha scritto lei stessa sui suoi profilo social. In entrambi i tendini della 27enne bresciana sono presenti edema e ...

Ginnastica - come sta Vanessa Ferrari? Le novità sui tendini d’Achille e il controllo medico : “Bene ma non benissimo” : Vanessa Ferrari sta proseguendo nella sua lunga attività di riabilitazione dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 e la conseguente operazione ai tendini d’Achille. La Campionessa del Mondo 2006 si è sottoposta a un controllo e il responso non è stato dei migliori: “bene ma non benissimo“ come ha scritto lei stessa sui suoi profilo social. In entrambi i tendini della 27enne bresciana sono presenti edema e ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora non puoi più sbagliare. Troppe occasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

F1 Mercedes - Wolff : «Non possiamo competere col potenziale della Ferrari» : TORINO - Il team principal della Mercedes Toto Wolff non si illude che la stagione possa essere una cavalcata vincente, nonostante la prima vittoria e la vetta della classifica piloti ritrovata con ...

Ferrari F1 : cosa non ha funzionato a Baku e cosa ha influito sul risultato finale : È difficile comprendere, però, la strategia adottata dalla Ferrari durante la corsa per il quattro volte campione del mondo, troppo protettiva e che ha permesso a Bottas di sfruttare la finestra per ...

Nuova Formula roulette. Ferrari - per il Mondiale non basta essere più forte : La Mercedes: 'Rossa migliore', ma con 3 vincitori diversi su quattro gp campionato incerto come mai I n testa al Mondiale di Formula 1 c'è di nuovo Hamilton con la Mercedes, déjà-vu in tre delle ...

Ferrari imperfetta ma le Mercedes non fanno paura : Dopo 4 gare molto tirate, vinte da 3 piloti e da 3 vetture diverse, la F1 sbarca in Europa dove solo fra due settimane è in calendario il GP di Spagna sul circuito di Montmelo. A Barcellona, come al ...

Formula 1 - Ferrari : i numeri non tornano - ma il Mondiale è lungo : Lo scopriremo solo strada facendo quanto questi punti potranno pesare sull'economia Mondiale fatta di 21 gare e ancora 17 da disputare , quel che è certo è che mai come quest'anno la rossa è al ...