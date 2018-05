Fermo | ora che un altro tetto è crollato a pioverci addosso sono le nostre responsabilità

Fermo - crolla tetto in una scuola : studenti non erano ancora in classe - : L'incidente è avvenuto in un'aula dell'istituto tecnico industriale Montani alle 7 del mattino e nessuno è rimasto ferito. Tra le prime ipotesi sulle cause, quella di infiltrazioni d'acqua. Le lezioni ...

Tragedia sfiorata a Fermo : crolla il tetto di una scuola. VIDEO : Il cedimento è avvenuto alle 7.15 quando l'irtituto era ancora deserto. Potrebbe essere stato causato da infiltrazioni di acqua - E' stato soltanto l'orario ad evitare che questa mattina a Fermo in ...

Crolla il tetto di una scuola : tragedia sfiorata a Fermo : L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino, quando fortunatamente gli studenti non erano ancora arrivati in classe, all'Istituto industriale Montani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno facendo le necessarie verifiche su tutto l’edificio, e ci sono anche i tecnici della Provincia di Fermo.Continua a leggere

Milano - anziano aggredito ancora in coma : gip convalida Fermo dell’aggressore : È stato convalidato il fermo di Chester Caldararu, il romeno di 29 anni che venerdì scorso ha colpito con due pugni un anziano davanti al suo portone in via Valtorta, a Milano, per rapinarlo dell’orologio e dei contanti che aveva in tasca. Il gip ha disposto il carcere per l’uomo che ha già diversi precedenti per rapina e uno per lesioni. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno preso nella notte tra sabato e domenica nel suo ...

Bollorè - fine Fermo - ora da giudici : ANSA, - PARIGI, 25 APR - L'industriale francese Vincent Bolloré, al termine di 36 ore di fermo e interrogatorio da parte della polizia anticorruzione di Nanterre , Parigi, , è stato presentato ai ...

Andrea Perroni a Blogo : "Fan Caraoke - il mio late night on the road. Assente dalla tv da 4 anni - per stare Fermo serve coraggio" : "Ormai è uno sport nazionale criticare prima ancora di vedere. È vero che il format di Fan Caraoke è Carpool karaoke con James Corden, è vero quindi che è stato già visto, ma se per questo il primo format in auto è Milano-Roma negli anni Novanta. I leoni da tastiera scrivono 'format americano in salsa italica', io rispondo che le salse italiche hanno sempre battuto quelle americane, basti pensare al pesto e alla barbecue. La tv è piena di ...

Vincent Bolloré è in stato di Fermo per presunte tangenti in Africa. Cosa sappiamo finora : Proprio mentre entrava nel vivo la battaglia per il controllo di Tim - che vede schierata Vivendi , uno dei pezzi pregiati dell'impero del finanziere francese, contro il fondo americano Elliott - sono ...

Nicolas Sarkozy - Fermo e inchiesta Libia/ “Finanziamenti da Gheddafi” : FI - “ora verità su caduta Berlusconi” : Nicholas Sarkozy in stato di fermo, ultime notizie: ex presidente francese sarà arrestato per finanziamenti illeciti da Libia? Accuse per la campagna elettorale del 2007, critiche da Italia(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Francia - Sarkozy in stato di Fermo : "Finanziamenti illeciti in campagna elettorale" : Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, è stato arrestato e posto in stato di fermo a Nanterre con l’accusa di finanziamenti illeciti relativi alla campagna elettorale del 2007. La notizia è stata rilanciata dall’edizione online del quotidiano “Le Monde”, secondo cui la polizia francese sta interrogando Sarkozy nell’ambito di un’inchiesta su fondi libici e finanziamenti arrivati da Tripoli a Parigi tra il 2005 e il 2006 proprio per sostenere ...

Perché all'Ilva di Taranto è ancora tutto Fermo : Prima i tempi lunghi per arrivare all'aggiudicazione della gara, adesso l'incertezza e il protrarsi delle scadenze. L' Ilva Appartenuta prima ai Riva, che si dimisero dalla linea di comando del gruppo ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : sulla rete carburanti ancora tutto Fermo : tutto fermo sulla rete carburanti nazionale: per il secondo giorno consecutivo non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,547 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,545 a 1,566 ...