Fermo | crolla il tetto di una scuola Tragedia sfiorata

Fermo - ora che un altro tetto è crollato a pioverci addosso sono le nostre responsabilità : Adesso staremmo piangendo. I tg straordinari che si azzufferebbero su tutti i canali, lo sgomento, la rabbia e le frasi di circostanza. Invece, se le telecamere non hanno circondato l’Itis di Fermo, è solo per un caso o per un Dio. Il crollo ha anticipato la campanella, il tetto intero ha calpestato il pavimento di un’aula dell’Istituto Montani prima che potessero farlo gli studenti. A Eboli, tre giorni prima, è andata peggio: lì, oltre al ...

Fermo - crolla il tetto di un’aula di un istituto tecnico : nessun ferito. Ma la scuola rimane aperta : È crollato un’ora prima dell’arrivo degli studenti il tetto di un’aula dell’istituto tecnico industriale Montani di Fermo. L’incidente in cui non sono stati registrati feriti perché è avvenuto alle 7.15 del mattino quando ha ceduto una capriata. Inizialmente l’edificio è stato chiuso per consentire ai vigili del fuoco di fare le opportune verifiche strutturali, ma da quanto si apprende le lezioni sono iniziate ...

